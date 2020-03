Pere Estelrich recomana les dones d'empenta de Mercedes Palacios

No fou fins a l'any 1901 quan es va regular l'accés de les dones a poder anar a la universitat a Espanya. Malgrat la nova llei, la misogínia, el masclisme i la tradició feren que les alumnes a les aules universitàries fossin poques durant anys.

Pensau que veníem d'una cultura en la qual era possible escriure coses com aquesta, treta de la revista El siglo médico: "Nos limitaremos a repetir que la mujer no puede tener la seria pretensión de seguir la carrera médica sino con la condición de dejar de ser mujer".

Mercedes Palacios, escriptora i dibuixant, ens proposa a Visionarias un acostament a trenta-una dones que varen contribuir, a través dels seus invents, a canviar el món.

Amb un pròleg de la matemàtica i divulgadora científica Marta Macho i amb unes il·lustracions de l'autora, aquest volum és una aportació prou interessant al coneixement d'aquelles dones que, oblidades per la societat, aportaren molt.

Palacios ens aporta dades sobre dones com Martha Coston, la inventora de les bengales de salvament marítim, Concepción Aleixandre, pionera de la ginecologia , Ángela Ruiz Robles, inventora del primer prototipus de llibre electrònic... i així moltes més.

I per què trenta-una, exactament? Doncs té una explicació, ja que l'autora va decidir, durant cada dia del mes d'octubre de 2017, dibuixar i difondre la tasca de dones científiques que no sortien en els llibres de ciència ni en els d'història general. Per això Visionarias, porta el sots títol d'Inventoras y desconocidas.

Fitxa llibre:

MERCEDES PALACIOS

Visionarias

Bridge editorial, 160 pàgines, 21 €