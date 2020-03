Kortatu canta 'Mierda de ciudad', el antídoto de los hermanos Muguruza

Todo este sábado me lo voy a pasar privando en mi casa hasta reventar. Ya estoy harto no quiero salir más". Hoy toca dejarse llevar por Kortatu, con 'Mierda de ciudad', una ciudad tomada por los "coches zeta" y donde está a la orden del día "un cacheo en el portal" si no se sale a la calle sin una razón más que justificada.

Influenciados por los Clash, los hermanos Muguruza (Fermin e Iñigo) y compañía (Treku Armendariz y Kaki Arkarazo) escribieron una página gloriosa del rock radical vasco gracias a temas como 'Mierda de ciudad', una de sus primeras balas sonoras que formaba parte de una maqueta en la que también se encontraban canciones como 'Hay algo aquí que va mal'. La música de Kortatu sigue vigente y sí, sin duda que hay algo que va mal, así que combatamos "en la línea del frente" con ska, ska y más ska, un género que siempre funcionó como antídoto, al menos contra el racismo.