Guillem March dibuja Palma para Francia

Guillem March es imparable. No sólo dibuja Batman para el mercado americano, sino que también tiene tiempo para crear sus propias historias. El dibujante mallorquín acaba de publicar en el mercado francés, en concreto en la editorial Dupuis, Karmen, el primer cómic que ha dibujado, coloreado y cuyo guión también ha escrito.

La historia está ambientada en Palma. Para el lector son perfectamente reconocibles la Catedral y el Parc de la Mar desde el aire, la plaza de España, la de las Columnas, el Eixample, el casco antiguo o la fachada marítima.

" Karmen empezó hace cinco años como un proyecto personal, sin ningún tipo de encargo detrás. Incluso dejé otras cosas para poder hacerlo", cuenta a este periódico el dibujante.

La historia de este cómic es muy personal. "He volcado en él muchas de mis neuras e inquietudes. Lo hice pensando que tendría poca cabida en el mercado", confiesa. Pero no ha sido así. March ha retomado con Karmen las historias que dibujaba hace quince años, antes de trabajar para los americanos. "Eran costumbristas, protagonizadas por personajes jóvenes y ambientadas en Palma", explica.

En Karmen hay además un componente fantástico y sobrenatural "que provoca que la historia sea más interesante".

"Creo que no hago demasiado spoiler porque sucede al principio: el personaje principal se suicida. Y una vez muerto empieza a interactuar con Karmen, que vendría a ser el karma", desvela March. "El cómic relata cómo ha llegado el personaje a esta situación y también que todo podría haber sido diferente", añade. Pese a empezar con un hecho dramático, el dibujante advierte que la historia tiene un punto de vista optimista y esperanzador.

Marca de la casa es que las dos protagonistas sean mujeres. El creador ha publicado con anterioridad cómics donde las féminas son las protagonistas: The Dream o Monika, que también se publicaron en el mercado francés (el guión no era suyo), o Sofía, Ana, Victoria, Laura o Días grises, que eran para el mercado español y también se publicaron en el suplemento La Almudaina de este periódico.

El cómic está teniendo muy buena aceptación entre los lectores galos. "No suelen hacer muchas reseñas, pero todos los comentarios que me llegan por las redes son muy positivos", comenta March, que presentó el proyecto en dos ocasiones al Premi Ciutat de Palma. "No gané y lo moví con Dupuis y les gustó. Me han confirmado que los derechos en España también están vendidos. Pero por el tema del coronavirus no sé cuándo se publicará aquí. También lo han traducido al inglés para ofrecer los derechos a editoriales de otros países", apunta.

March confiesa que Karmen le ha llevado muchísimo trabajo (son 150 páginas de factura impecable), pero también una gran satisfacción. "Quería quitarme la espinita de poder hacer un cómic en todas sus fases y que fuera cien por cien mío y lo he conseguido. Me gusta dibujar mis propias historias", concluye.