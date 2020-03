Pilar Costa:"Coincido con el ministro Rodríguez Uribes en que la cultura es un bien de primera necesidad"

La consellera de Cultura Pilar Costa habló ayer con el ministro del ramo José Manuel Rodríguez Uribes. Una llamada que se enmarca en la ronda de contactos que éste está llevando a cabo con las comunidades y los sectores culturales. Costa explicó que está de acuerdo en que la cultura es "un bien de primera necesidad", como se ha decretado en Alemania. "He coincidido con el ministro en esto". Y señaló que trabajará en medidas para incluir los intereses especiales que precisa el sector, pero que aún no hay nada concreto. "Este viernes tendremos reuniones con todos los sectores culturales de las islas para recoger sus necesidades", explica Costa, quien estará presente en las de la tarde habida cuenta de que por la mañana hay consell de Govern. En cualquier caso, los encuentros se realizarán también con la delegada Catalina Solivellas, Mateu Malondra del IEB y Cristina Llambias del ICIB.

Rodríguez Uribes le transmitió a Costa un mensaje de apoyo y preocupación por el sector cultural. Y recordó a la consellera que las medidas económicas dictadas por el Estado incluyen a todo el mundo, "también al sector cultural, que puede acogerse a ellas". Por ejemplo, la agilización de los ERTE, las ayudas a los autónomos o los créditos ICO. Sin embargo, el documento genérico no recoge la moratoria de los alquileres, que afecta a gran parte del sector cultural, como por ejemplo las librerías, o la espinosa cuestión del IVA.

En estos días, el sector cultural del país ha criticado duramente que no se haya presentado todavía un paquete de medidas específicas par cultura, mientras otros países como Alemania o Francia ya lo han hecho. "No es que no estemos trabajando en otras medidas, digamos del día después, sino que ahora mismo estamos en la fase de gestión de la emergencia sanitaria", expresó. "Es evidente que el sector necesitará medidas específicas de reactivación", reconoció.

Costa cree además que con esta crisis "la cultura será más necesaria que nunca porque seguramente cambiará nuestra forma de vida. Y la necesitaremos para superarlo", señala.

La consellera no entró a valorar peticiones como el IVA cultural del cero por ciento. "No hemos entrado en destalles de este tipo". "Estamos en el momento de gestionar la emergencia sanitaria, pero en la fase postmergencia habrá medidas concretas y especiales para cada sector".