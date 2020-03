Pere Estelrich recomana un assaig de Niall Kishtaiany per entendre l'economia

Podem imaginar algun fabricant de bombetes demanant a l'estat una llei segons la qual sigui obligatori viure amb les finestres tancades per tal que el sol no entri a les cases i no li faci competència? Aquest fabricant seria tractat de boig, tot i que les elèctriques segurament aplaudiren tal mesura.

Doncs això va passar en el segle XIX, quan un suposat fabricant de ciris va enviar una carta al parlament francès demanat això que acabam d'explicar, argumentant que el sol era el seu gran competidor.

Naturalment la carta era una broma escrita per un economista que no volia altra cosa que explicar el fet que la competència era positiva i més encara la que ve de fora del país.

Aquesta i moltes altres anècdotes serveixen a l'economista, historiador i escriptor Niall Kishtaiany per il·lustrar una història de l'economia per a tots els públics. Ell mateix ho diu d'aquesta manera: "La història del pensament econòmic i de les lluites econòmiques reals ens pot explicar molt sobre la nostra situació actual. Sobretot m'interessen les històries que ens expliquem sobre el nostre món econòmic i per què importen".

Avui, doncs, vull acostar aquest llibre, que ha editat Biblioteca Nueva perquè sempre, però en temps de virus encara més, és bo saber quines han estat les etapes del pensament econòmic des dels grecs fins avui. Després d'aquesta lectura, molt amena per cert, segur que noms com Adam Smith, Karl Marx o John Maynard Keynes vos seran familiars.



Fitxa llibre:

NIALL KISHTAINY

Breve historia de la economía

Biblioteca nueva, 344 pàgines, 22 €