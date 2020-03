Gabi Rodas invita a escuchar 'Andar por casa', de Rosendo

Rosendo, el cantantel más querido del rock español, un músico hecho de otra pasta, un tío sincero y honesto, siempre ha dejado claro que mejor que hacer promoción y salir en la televisión, prefiere cortar el césped. Un tipo de andar por casa.

Que nadie me espere fuera, y eso que con el día que hace, había programado ir a la playa, comer en un chiringuito y pasarme por el bar pero no.. .Hogar, dulce hogar. Mi reino en un taburete, frente a una cerveza. La puerta del retrete hace tiempo que cierra mal y por lo tanto habrá que arreglar. Hoy no me muevo de aquí, que estoy de andar por casa

Rosendo le cantó al Andar por casa en 1991, en La Tortuga, su séptimo álbum en solitario, tras su etapa en Leño. Una canción para los devotos de lo casero, para disfrutar en buena compañía, yendo de aquí para allá, en pijama o en batín, con cuidado de tropezar con el patín.