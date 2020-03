Gabi Rodas invita a escuchar 'Estenent la roba', tema colorista de Quimi Portet

Poner la lavadora, bajar la basura, planchar, tender la colada. Actividades domésticas que en estos días surrealistas se han convertido en ejercicios casi espirituales, místicos, de gran trascendencia.

Encerrado 24 horas al día en casa, dialogar con calcetines, calcetas y pantalones resulta beneficioso, terapéutico, para alejarse de esas 'bestieses' que enloquecen al personal. 'Estendre la roba' sirve, además, para pisar el balcón, saludar a nuestros vecinos, aplaudir al gremio sanitario y, lo más importante, pensar en nuestras 'cosetas'.

Ya puede acabarse el mundo que yo he encontrado una vida nueva. Y si encima luce el sol, mi calva ganará en color, 'murenu'. Quimi Portet, el otro de El Último de la Fila, el raro, el poeta forestal, el gurú de la tribu, nos regaló esta canción en 2012, dentro del disco Oh My Love, un canción, 'Estenent la roba', sencilla y colorista, para tiempos complejos y grises, y con la que podrás encontrar el calcetín que nunca tuvo pareja.