'Lletres de combat', les cartes sucoses de Josep Maria Quintana

Tenc a les mans una novetat editorial que, si tot hagués anat com pertoca es presentaria a Mallorca d'aquí a dues o tres setmanes, ara bé, amb total seguretat la cosa es posposarà a una data encara no determinada.

Es tracta del darrer llibre de ficció de Josep Maria Quintana, un dels menorquins o millor dit balears amb trajectòria intel·lectual més sòlida: Misser, Registrador, historiador, escriptor, analista polític, menorquí militant, i un bon grapat d'adjectius més.

Quintana ens proposa a Lletres de combat una aproximació al període de la postguerra espanyola des d'una vessant nova, o al menys poc treballada fins ara: la del paper que va tenir la cúria catòlica en el franquisme. El paper de l'església espanyola i vaticana durant el franquisme. I ho fa a partir de la correspondència que tenen dos germans, nascuts en la dècada dels quaranta del segle passat, ambdós sacerdots però amb idees contraposades, un de sòlida base intel·lectual i més conservador i l'altra més apropat a la teologia de l'alliberament.

A través de les pàgines del llibre ens surten a camí personatges de ficció però també molts d'altres de reals. Així trobam Paco Candel, el cardenal Vidal i Barraquer, el jesuïta i teòleg Díaz Alegría, l'economist i polític Alberto Ulastres primer representant d'Espanya davant les Comunitats Europees durant el franquisme. El qui fou ministre d'Hisenda de Franco Mariano Navarro...

Un llibre doncs, per recomanar absolutament. Ben escrit, amb idees i fets que donen llum a un període que, no per molt estudiat podem considerar superat del tot.