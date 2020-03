Mañana comienza el festival de música online de Xocolat y Produccions Blau

El festival de música en streaming anunciado por Xocolat, #yomequedoencasaambmusica, ya es una realidad. Esta iniciativa para acercar la música en directo en tiempos de confinamiento e incertidumbre comienza mañana lunes su andadura y se prolongará hasta el 20 de marzo. Las actuaciomnes se emitiran desde el perfil de Instagram de cada artista.

El cartel del primer día comienza con Josep Cabot a las 18:00 horas (@cabot_music); a las 18:30 horas Es Gall de sa Pastera (@esgalldesapastera); a las 19:00 horas, Alberto Vizcaíno (@_psiconautas?; a las 19:30 horas Guillem Mesquida (@sonmesquida); y a las 20:00 horas Bruno Sotos (@bruno_sotos).

En las últimas horas ha habido nuevas confirmaciones y, por el momento, también han asegurado su participación Pau Franch (OR), Llorenç Romera (Salvatge Cor), Joan Bibiloni, Luis Correas, enMéndez, Jaume Bergas, Marta Elka, Toni Pastor, Guillem Mesquida (Son & The Holy Ghosts); Cap Pela, Still Morris, Bep Matrquès, Joan Carles Palou (Germans Tanner), Gabriel Fiol, Tolo Servera, Magí Garcias, Biel Mulet (Labios de Bourbon); Kiko Perelló (The Mallor-kings), Àlex Ocete (Xarxa); Guillem Soldevilla, María Loren y Nuketown. En breve se darán a conocer los horarios de los próximos días.