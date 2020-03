Rafa Forteza interpela al espectador en una muestra que reclama reflexión

Cuatro lienzos de gran tamaño enfrentados y un banco mediando entre ellos. Esta será la disposición de las obras que Rafa Forteza expondrá a partir del próximo sábado a las 11:00 horas en la galería L21, una invitación a estar y a estarse. De hecho Rafa Forteza ha llamado Está aquí a esta muestra en la que invita al espectador a conocer su poder frente a la obra pictórica, pero adelanta que no busca generar impacto ni asombro: "Me interesa mucho cómo ciertas manifestaciones artísticas te van introduciendo en un enfrentamiento yo diría personal contigo mismo". El artista apunta que este enfrentarse se realiza desde un "espacio protegido" que es mental y que reclama que ser consciente. Ese lugar sería para Forteza "siéntate, toma un mínimo de tiempo enfrente. Estáte". Dice el artista que siempre espera algo del espectador aunque "no es nada concreto: que exista, que esté ahí, estar y estarse que esté en conciencia. Toda persona que se manifiesta necesita al otro". De alguna manera Forteza guía al espectador para que entre en el cuadro, para que la observación del mismo vaya calando e invitando a la reflexión. Figuras y colores, la recreación de texturas, el ritmo y la profundidad, líneas y manchas. Dice el artista que la pintura es engañosa, creando percepciones que al acercarse se desvanecen. Una realidad irreal que se hace real ante el observador. Insiste en que "es importante estar enfrente de la obra, no es tan importante entender. Porque muchas veces el creador no entiende porqué se ejecutan las cosas pero sí que las absorbes, te las haces tuyas saliendo de ti mismo. Pueden ser una ruta para que otra persona pueda enfrentare a sí misma y reflexionar. Creo que en el arte lo importante no es solo el deleite visual". Quizás por esto que afirma que "lo que nos da categoría es la percepción de las cosas, el que sepas interrelacionarte con tu acontecer".