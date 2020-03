El diseño y la artesanía local unen fuerzas en Made in Mallorca

Ni besos ni apretones de manos. Las precauciones para frenar la expansión del coronavirus estuvieron presentes también ayer en la inauguración de Made in Mallorca que vio cómo se suspendía el cóctel inaugural previsto para la noche. Sin embargo, tanto las conferencias programadas como la exposición en sí seguieron su curso con normalidad.

La segunda edición de Made in Mallorca en Palma, un escaparate de diseño y producto local que ocupará el Aljub de es Baluard hasta el 14 de marzo, presume de haber crecido en empresas un total de dieciséis frente a las once que participaron el pasado año. Apoyándose sobre cuatro pilares robustos, diseño, artesanía, industria y sostenibilidad; Made in Mallorca quiere poner el acento en la excelencia y en el valor de las cosas únicas. El empresario Biel Huguet, al frente de la fábrica de baldosas hidráulicas Huguet; junto con el arquitecto Alberto Sánchez, iniciaron en 2017 esta aventura en la London Desing Fair. Huguet señaló que el objetivo que se marcaron fue "recuperar los oficios tradicionales y abrirlos al mundo, había un potencial, pero estaba en peligro y ver que después de tres años estamos en esta exposición es motivo de alegría, pero tadavía queda mucho por hacer".

Artesanos textiles como Bujosa, Riera y Vicens; cerámicas de Català Roig y Paparkone; mobiliario de Contain Studio, Edicions de Disseny La Pecera, 2Monos, Studio Jaia, y 8Vuitulls; la baldosa hidráulica de Huguet; el vidro soplado de Lafiore con diseños de Nico Guevara Studio; la iluminación de Lysende Logik y Tonia Fuster; las vajillas de Mirenchu y las creaciones de Maria Antònia Ramis. Compartiendo un espacio diseñado por el estudio de arquitectura TEd'A Arquitetes, las dieciseis firmas que conforman esta muestra coinciden en poner al día la tradición y llevar a cabo todo el proceso productivo y creativo en Mallorca. Así, Edicions de Disseny La Pecera con Marlene Albadalejo al ferente, que presenta en esta muestra las sillas y sillones Lounge de la línea Robusta, trabaja con veinte artesanos locales. La Pecera produce piezas contemporáneas que miran "lo nuestro de una forma abierta", según explica Alexandra Marconi. El diseñador Nico Guevara ha colaborado con Teixits Riera para crear su canapé fabricado en nogal y tapizado con ikats que se presentó en la London Desing Fair de 2019. Para Lafiore Guevara ha ideado dos colecciones: Taca de platos para chef y Viu de piezas para bufet. El taller multidisciplinar 8Vuitulls, presenta su versión del llit de tissores o llit de figueral, un mueble tradicional mallorquín que Luis Magraner y Marga Nicole facturan en roble y tapicería de lino crudo.