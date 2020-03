El Kanka: "Yo hago canciones, no le cuento a nadie ni mis alegrías ni mis penas"

Juan Gómez Canca se presenta ante el público como El Kanka. Nacido en Málaga hace 37 años, se ha curtido en los directos, mucho antes de publicar discos, peleando en cada concierto el favor del público. Hoy con cuatro álbumes y un EP a sus espaldas, El Kanka no da nada por sentado: "Empecé tocando por los garitos, intentando convencer a gente que no sabía quién era yo. Yo vengo un poco de esa escuela y pese a que ahora el público ya viene a favor, sigo con esa filosofía y me gusta reivindicarla." El Kanka tendrá la oportunidad de demostrar la calidad de su directo el próximo 27 de marzo a las 21:00 horas en el Trui Teatre, sala en la que dará un concierto dentro de su gira Payaso, que toma el título de uno de los temas de su EP CanEpé: "Como no presentamos un disco en concreto nos hemos tomado la licencia de hacer un repaso de los cuatro discos y del EP que sacamos el año pasado. Tocaremos más de veinte temas, una mezcla bastante coherente de las canciones más emblemáticas de todo el tiempo que llevo en la música. Somos seis personas en el escenario, una bandita bastante apañada, peculiar también; y el concierto está bastante orientado a que sea una fiestecilla que no se quede meramente en interpretar las canciones", explica. El Kanka reconoce formar parte de este grupo cada vez más variado que factura canción de autor: "Me gusta decir que soy cantautor. En otros países se entiende que en el cantautor hay cierta profundidad, cierta lírica en las canciones, pero no que vaya a hacer una cosa solemne o melancólica, que me parece muy bien que se haga, pero que la gente sepa que no todo es igual, que amplíen el concepto. Por eso creo que tenemos que reivindicar la palabra, decir que somos cantautores y que cada uno hace canción de autor a su manera", argumenta. Destaca que sus composiciones se nutren de su experiencia y que en ellas comparte su visión de la vida. Por eso, cree que es posible que aun hablando de temáticas diferentes, al final, el trasfondo sea el mismo: "Hablo mucho de la superficialidad, creo que está bien que estemos sanos y la apariencia tiene su importancia, pero en el momento histórico y social que vivimos estamos muy pendientes de eso. En las redes estamos todo el rato mostrando apariencia, contando la parte buena de nuestra vida a gente que no conocemos. Creo que eso nos lleva mucho tiempo, que se le da una importancia excesiva. Hay muchísima más gente yendo al gimnasio que al psicólogo y me parece un error", reflexiona.

Haber pasado de ser un artista underground a llenar teatros ha supuesto cambios, sobre todo a nivel práctico: "Ha cambiado una cosas muy bonita, que ahora llego a fin de mes. Antes no lo podía decir", afirma riendo. Dice que ahora tiene más responsabilidad, pero que la actuación "es mucho más bonita hay una intensidad. Ver que vienen miles de personas cantando una canción que he hecho yo, hablando de una cosa que me raya a mí, hay un momento de comunión súper bonito con la gente", explica. Reconoce que al principio de su carrera "la canción era un fin en sí mismo". Ahora, sin embargo, da más importancia al contenido: "Cuando hay sinceridad y me he dejado el corazón o el cerebro es cuando digo olé, ahí lo he hecho bien". En cualquier caso, El Kanka no olvida en qué consiste su oficio: "Yo hago canciones no le estoy contando a nadie mis penas ni mis alegrías, ni un manifiesto político. Yo hago canciones e intento que sean bonitas, que sean pegadizas, que emocionen o que hagan reír, pero con el tiempo que exista ese contenido de fondo, es una cosa de la que no puedo huir", concluye.