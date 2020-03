Amazon Prime USA adquiere un corto del director mallorquín Borja Moreno

Everybody Knows, el cortometraje del cineasta mallorquín Borja Moreno, distribuido por First Focus International, ya puede verse en Amazon Prime USA, Direct TV y otros servicios de streaming en todo el mundo, como es el caso de Hyvio para España. Nacido en Palma y Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, Moreno, de 30 años, trabajó en la producción de más de cien episodios de series de IB3 como Llàgrima de Sang. Amplió su formación en Estados Unidos (New York Film Academy, Universidad de UCLA). Ahora, el director trabaja para llevar a la gran pantalla los guiones de dos largometrajes, uno de ellos, #GoingHome, producido por Cleve Jones y supervisado por Gus Van Sant (director de El Indomable Will Hunting).