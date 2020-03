Mercedes Sampietro: "El asesinato es la última consecuencia, antes la mujer vive un infierno"

Actriz. El Día de la Mujer le pillará trabajando, en el Auditori de Manacor, donde este fin de semana (sábado, a las 19.30, y domingo a las 18.30) representa 'La dona del 600', obra teatral que oscila entre la comedia y el drama sobre secretos y relaciones familiares, y en la que coincide con Àngels Gonyalons, Jordi Banacolocha, Rosa Vila y Pep Planas

P El domingo tiene función en Manacor. ¿Tendrá tiempo para el Día de la Mujer?

R Sí. Reivindicaré, sobre todo, que la mujer no puede ser una asesinada. El crimen es la última consecuencia, antes pasan por auténticos infiernos. Eso no tendría que ocurrir, como tampoco que gaseen a la gente que sale de Turquía.

P En media Europa se están cerrando teatros por el coronavirus, ¿teme que estas medidas se implanten en España?

R Esperemos que no cierren los teatros. Estamos en un momento peligroso porque aparte de la psicosis general que se está creando, todo esto está afectando a la economía. Creo que habrá un cambio grande en la manera de comportarse laboralmente. Quizá el cambio sea bueno. Y luego está el miedo. Habría que escuchar más a los médicos, a la gente que sabe.

P Llega a Manacor subida a un 600. ¿Por qué decidió apuntarse a esta historia de Pere Riera?

R Tenía ganas de conocerle. Y la historia me gustó mucho desde el primer momento. Se reunieron esa serie de condicionantes que los actores valoramos: el director, la obra, un reparto estupendo, una productora, Bitò, que quiero mucho€

P ¿Qué satisfacciones le está dando esta "comedia vitalista"?

R La mayor recompensa es ver que el espectador sale tan feliz que se te acerca y te lo agradece. La obra cuenta la historia de una familia, con sus problemas y conflictos. Con ella se descubren cosas que nos atañen a todos: el dolor, la muerte, la pérdida, el amor, la relación con los hijos, la edad, qué pasa cuando una persona se hace mayor, cómo vive esa situación€ Por un motivo u otro, todo el mundo se siente identificado y reflejado.

P ¿Qué recuerdos le evoca aquella España del 600?

R Mi hijo acababa de nacer, fueron momentos muy felices y también muy duros... Fundamentalmente me evoca una época en la que se vivía una sensación: la vida cambiaba y uno podía moverse. El 600 cambió nuestra sociedad y nos dio libertad de movimientos.

P Si el 600 fue el símbolo de la España de los años 50 y 60, ¿cuál sería el de la España actual?

R Apple. Estamos rodeados de nuevas tecnologías, de la falta de privacidad, de pudor€ El comportamiento de los jóvenes respecto a nuestra vida personal ha cambiado mucho.

P Muchos espectadores viajarán al pasado con esta obra. ¿A usted le gusta echar la vista atrás?

R No soy nada nostálgica pero me gusta recordar cosas bonitas, porque son parte de una, es lo que me ha llevado hasta aquí. No lo digo con la añoranza del tiempo perdido.

P ¿Por qué se complican tanto la vida las familias?

R No es fácil saber querer. Los humamos somos así de tontos, nos perdemos en cosas equivocadas, perdemos el tiempo, echamos de menos las cosas cuando dejamos de tenerlas. La convivencia es algo complicado porque todos somos distintos. Lo importante es que haya auténtico cariño, afecto y lealtades.

P ¿Siempre ha amado su oficio?

R Nunca he tenido una relación difícil con el oficio. Desde los 13 años, cuando empecé a hacer teatro de aficionados, siempre he querido mucho el teatro. Al principio no lo veía como mi profesión. También ha habido épocas en las que lo he amado con mucho más fervor.

P La familia es un refugio. ¿El teatro también?

R A mí me ha ayudado mucho. El teatro me ha salvado la vida. Aun ahora soy una persona tímida, pero con doce años era tímida enfermiza. Me costaba muchísimo relacionarme. Yo no tuve la típica pandilla ni los amigos, por incapacidad, timidez o lo que fuese. Sufría mucho. Al teatro llegué de pura casualidad pero me salvó. Con él se me abrió un mundo, una vida nueva, donde me refugié y donde era muy feliz. Me permitió empezar a expresarme y a sacar cosas de dentro que yo no sabía ni podía sacarlas.

P ¿Por qué siendo una herramienta tan importante el teatro se queda fuera de la enseñanza?

R En España la cultura está desatendida, muy poco valorada y con eso tenemos un gravísimo problema, porque todo se basa en la cultura y la educación. Es imprescindible que el arte esté en las escuelas como un elemento importantísimo. Desde pequeños. La poesía, el teatro y la música nos ayudan a vivir, a ser personas y a conocernos. Hay que enseñar a amar la cultura.