McCoy Tyner: "Con Coltrane aprendí a vivir"

McCoy Tyner, gigante del jazz, miembro del histórico cuarteto de John Coltrane, dejó huella en Mallorca, con tres conciertos, el primero hace décadas, y los dos últimos en el Casino de Mallorca, en 2004, dentro del marco del Jazz Voyeur Festival, y en 2010, en el Festival de Jazz de sa Pobla.

"Con Coltrane aprendí a vivir", confesó a este diario en 2004, en una entrevista concedida en el aeropuerto. Con gran sentido del humor, el músico norteamericano advirtió que lo suyo no era "música de piano-bar" y que le gustaba la música española, "sobre todo el flamenco, olé", soltó entre risas.

Aquel recital lo dedicó McCoy Tyner a piezas de Coltrane, con quien "descubrí un concepto musical que sigo aplicando", según reconoció, y a dos de sus cedés, Land of Gigants y Iluminations, así como viejas composiciones de sus primeros años.

"El jazz es algo orgánico que está en constante y perfecta evolución, como la vida misma, que cambia a diario", subrayó en Palma.

Seis años después, McCoy Tyner regresó a Mallorca, en lo que sería su última visita, en esta ocasión a sa Pobla, de la mano del promotor Pep Crespí, uno de los empresarios que más han hecho por el jazz en Mallorca junto a Roberto Menéndez y Miquel Jaume.

"A la música de ahora le falta ese equilibrio necesario entre libertad y estructura", espetó en una nueva entrevista concedida a este diario. "John Coltrane siempre me animó a que hiciera mi propia carrera. Él era como un hermano mayor para mí. Yo no diría que abandoné la banda, sino que estaba dirigiéndome hacia otra parte y sentía que era el momento de trabajar en mi carrera como líder de mi propia banda y como solista. Coltrane me apoyó mucho en ello".