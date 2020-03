Cèlia Riba: "Mi madre era un genio, no pudo ejercer de científica por el machismo"

Cèlia Riba vive rodeada de recuerdos en la misma casa de Palma que habitaron sus tíos Josep Maria Llompart y Encarna Viñas. Es la heredera de su legado. En estos momentos, está preparando un extenso artículo sobre Encarna, su tía pedagoga, para Raixa.

Riba participó ayer en el memorial a la poeta Anna Dodas celebrado en la librería Lluna. "Era una estudiante de Filología catalana que murió de manera trágica". Sus poemas fueron ayer leídos por un grupo de mujeres que frecuentan el establecimiento de la calle General Riera. "Contacté con uno de los editores de Dodas y propuse al grupo de lecturas poéticas de Maria Victòria Secall poder hacer algo en torno a su obra", comenta Riba, filóloga y ya jubilada de la enseñanza.

Riba vuelve a hablar de su tía. Ha estado revisando sus papeles. "Josep Maria Llompart le debía mucho a ella. Tuvo mucha suerte de conocerla. Fue ella quien le sacó de un mundo muy conservador y anticuado. Encarna prodecía de una familia republicana muy avanzada. Su padre era un pedagogo muy conocido, tenía unas ideas pedagógicas que ahora se están poniendo en práctica. Pero no dejaba de ser un hombre de su tiempo", relata la sobrina de Llompart. "A la mayor le dijo que estudiara, pero a las otras dos no. Fue mi abuela la que dijo que tenían que estudiar todas. Son estas mujeres que a veces están ocultas en la historia las que impulsan las cosas, pero nadie se acuerda de ellas", considera.

"A mi tía Encarna le pagó los estudios su hermana mayor. Yo creo que mi tía tenía un poco de complejo de inferioridad, porque tenía dos hermanas que eran como dos genios", asegura. "Ahora que estoy repasando sus cosas, lamento que mi tía no escribiera más. Porque lo hacía bien. Era una lectora voraz además. Y hablaba y discutía sobre literatura. Tenía un sentido de la crítica literaria muy desarrollado y también era muy feminista. Pero era contradictoria también. Ella decía que su marido era tan potente en la creación que había optado por solucionarle los problemas domésticos. Ella era consciente de esa contradicción también", cuenta.

Cèlia Riba, nieta también de los poetas Carles Riba y Clementina Arderiu, tiene palabras para su madre, Gabriela. "Era un genio a nivel científico, pero padeció el machismo de la época, que era el triple que el de ahora. Cuando fue a buscar trabajo como profesora le dijeron: 'Señorita, usted es demasiado guapa y joven para dar clases'". La madre de Riba padeció el veto del director del Instituto de Investigaciones Pesqueras. "No quería mujeres allí". "Mi madre luego se casó. Pienso a veces que no luchó lo suficiente. Pero no podemos ser duros. Se encontró atrapada en una trampa familiar seguramente. Pienso que perdió su carrera como científica por culpa de aquel machismo horroroso", espeta.

El legado de Josep Maria Llompart y Encarna Viñas está por inventariar y catalogar. "Pueden salir muchísmas cosas de aquí todavía. Pero es un trabajo que yo no puedo hacer sola. Puedo guardar las cosas, intentar conservarlas lo mejor posible. Pero hacer un estudio exhaustivo, no. Hay muchísimo material", comenta.

"Pienso que no ha habido demasiado interés por Llompart. Se le conoce y reconoce, pero no se le estudia. Me dicen que lo haga yo, pero no sé si lo haré", indica. "Llompart tiene dos facetas muy interesantes: una es la del hombre público y cívico, y la otra la del hombre creador. Se han editado muchas cosas de él, pero todavía hay un rincón inédito en el legado".

Para mantener y difundir todo el patrimonio de sus tíos, Riba expone que quienes sí se han interesado por él es la Fundació Mallorca Literària, "pero todavía no me han dado una respuesta". "El problema que hay aquí en Mallorca es que no sé si hay una política clara de archivos. Parece que no hay demasiado interés en conservarlos. Hay algunos de estos legados culturales que se están yendo a Cataluña", lamenta la filóloga, que tiene pendiente por publicar unas cuanta obras de teatro de su propia cosecha. "Creo que estos legados es importante ponerlos en valor porque nuestra cultura y nuestros escritores están a la altura de sus contemporáneos europeos".



Recital en memoria de Anna Dodas i Noguer

Cèlia Riba fue una de las recitadoras ayer, en la Llibreria Lluna, en el memorial a la poeta Anna Dodas, asesinada cerca de Montpellier, en 1986. Participaron también Maria Victòria Secall, Àngels Cardona, Francesca Grimalt y M. Gabriela Rigo.

Foto: Manu Mielniezuk