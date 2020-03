Laura Gost lanza el 5 de mayo la versión castellana de su primera novela

Ya hay fecha para el lanzamiento de la versión castellana de La cosina gran, la primera novela de la escritora mallorquina Laura Gost. El próximo cinco de mayo verá la luz La prima mayor, editada por Temas de Hoy, un sello de Planeta.

Apenas ha pasado un año desde la publicación de La cosina gran (Lleonard Muntaner, 2019) y la novela de la Laura Gost (sa Pobla, 1993) ya ha traspasado las fronteras del mercado editorial catalán, algo con lo que la autora no contaba a tan corto plazo. "Ha superado mis expectativas. Estuve muy contenta de haber podido editar mi primera novela con Lleonard Muntaner un sello que admiro y respeto; lo que vino después, que fuera el libro más vendido de la Fira del Llibre y todo el feedback recibido por los lectores, no me lo esperaba", relata la autora. Además de la inminente edición de La prima mayor, Gost está ultimando su próxima novela en catalán que editará con Empúries y de la que también se publicará versión castellana: "En esta novela habrá un cambio de registro, se parece más a mis relatos o al teatro que he escrito. Habrá más ironía y humor, será más adulta que La cosina que por su misma temática tiene un lenguaje más naïf", explica la escritora. Además de este libro, del que ya ha finalizado una primera versión, Gost está trabajando en una obra de teatro encargo de la compañía de Jordi Casanovas: "Será una comedia con un punto de ironía y de sátira", adelanta. La autora se muestra satisfecha del momento profesional que está viviendo: "Por primera vez tengo una serie de proyectos literarios a los que me puedo dedicar plenamente sin tener que combinarlos con otros trabajos. Por una parte siento respecto pero también satisfacción y un poco de vértigo porque me doy cuenta de que ahora juego en una liga superior", explica.