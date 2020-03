Sopa de Cabra: "A ver si este gobierno, más de izquierdas que el PP, se deja de mordazas y todo vuelve a la cordura"

Grupo musical. Josep Thió, 'Cuco' Lisicic y Josep Bosch, tres de los cuatro históricos integrantes del grupo catalán (solo faltó Gerard Quintana, que perdió el avión), hablaron ayer con este diario sobre su nuevo trabajo, 'La gran onada', un disco "de denuncia y la vez, un canto a la esperanza", que presentarán el próximo 6 de junio en Inca

P Manda la actualidad. ¿La crisis del coronavirus ha afectado de algún modo su viaje hasta Mallorca?

R Josep Thió: Gerard Quintana ha perdido el vuelo, pero ha sido por otro motivo [sí llegó al mediodía, para la presentación del concierto de Inca del 6 de junio]. En el avión hemos visto a un par de personas con mascarillas. Yo no he parado de toser y seguro que algunos habrán pensado: "¡Un infectado!"

R Francesc 'Cuco' Lisicic: Con esto del coronavirus todo se está precipitando. No nos dicen toda la verdad... Después de la suspensión del inicio del Mundial de motociclismo y el cierre del Louvre, quizá nos acaben anulando los bolos?

P Ya tuvieron suficiente con lo del año pasado, cuando el concierto de Sopa de Cabra se trasladó de Pollença a Felanitx. Este año toca Inca. ¿Qué pueden adelantar?

R Josep Thió: El concierto de Inca aun nos queda un poco lejos. Ahora mismo estamos pensando en los conciertos de presentación del disco. Normalmente los primeros conciertos tras la salida de un disco nos sirven para ver qué canciones nuevas son las que van a quedarse en el repertorio. El de Inca será un concierto centrado en La gran onada, por lo menos la primera parte, y luego repasaremos los grandes clásicos del grupo.

P ¿Qué es 'La gran onada'?

R Josep Thió: Un disco que es una queja, una denuncia y a la vez un canto a la esperanza. La gran onada hace referencia al cambio climático y a los movimientos demográficos derivados del calentamiento global pero también alude a la necesidad de los movimientos de la gente? y como último movimiento, al más auténtico, el amor al otro, la empatía?En estos momentos de cambios, que llevará a mucha gente a dejar sus hogares y a moverse por el mundo, nos encontramos con que las fronteras son más duras que nunca. La esperanza está en la empatía.

Josep Thió, Francesc 'Cuco' Lisicic y Josep Bosch, ayer en los jardines de este diario. DM

P El álbum solo lleva unos días en el mercado. ¿Suficientes para conocer la reacción de sus fans?

R Francesc 'Cuco' Lisicic: De momento la respuesta de la gente es muy buena aunque hay algún individuo que dice: "bah, esto es más de lo mismo" o "no es Sopa de Cabra".

R Josep Thió: El disco incluye algunas de las canciones más bonitas que hemos hecho en nuestra carrera, y me sabría muy mal que pasaran desapercibidas.

P ¿Estamos ante un trabajo catastrofista o hay un atisbo de luz?

R Josep Thió: Gerard huye de hablar de la actualidad, siempre dice que intenta hacer letras para la gente que no ha nacido, que sean comprensibles, leíbles y actuales, hoy y en diez años. No es un disco pesimista, aunque hay una parte de denuncia, la que hace referencia al tema del Mediterráneo y de la frontera, una frontera muy mortífera, Nuestros gobiernos dejan que la gente se muera, no sé exactamtne porqué. De eso habla un tema como Farem que surti el sol, cuyo título viene de una frase del director del Open Arms: "Haremos que salga el sol para los que lo han perdido todo", que es lo que siente él cada vez que rescata a alguien. Esta canción surgió de la crisis del año pasado, cuando no dejaban al Open Arms desembarcar en ninguna parte.

R Francesc 'Cuco' Lisicic: Estamos colaborando con Open Arms. Esta semana tenemos un concierto benéfico en el mismo barco, en Badalona.

P El disco se abre con el tema 'Fràgil'. ¿Qué hace fuerte a un grupo?

R Francesc 'Cuco' Lisicic: El público, que nos hace estar más unidos, y ser exigentes.

R Josep Thió: Y la ilusión, las ganas de hacerlo bien, de ensayar fuerte y de no hacer el ridículo. Seguimos tocando igual de mal que cuando teníamos veinte años, pero ahora, en la madurez, nos damos cuenta.

R Josep Bosch: Con 20 años todo era fuerza y energía, y ahora es exigencia musical y más buscar la sutileza.

P ¿A quién dedican 'La llibertat'?

R Josep Thió: A Jordi Cuixart, a quien Gerard ha ido a verle en varias ocasiones. Es ridículo, una vergueza, y acabará habiendo una sentencia del Tribunal europeo diciendo que no debería haber condenado a Cuixart, persona que simplemente defendía su derecho a protestar. Aunque la letra no va de eso. La libertad es no tener miedo, como decía Nina Simone. "No he visto a nadie tan libre dentro de una prisión como Jordi Cuixart", nos comentó un recluso de su módulo.

P El último concierto de Sopa de Cabra en la isla, el de Inca, se lo dedicaron a Valtònyc. ¿Confían en que todo se normalice, en materia de libertad de expresión, tras la absolución a Strawberry?

R Josep Thió: A ver si este gobierno de izquierdas, más de izquierdas que el PP, anula la ley mordaza de una vez y todo vuelve a la cordura.