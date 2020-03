Roger Hodgson, voz de Supertramp, actuará en Mallorca

Roger Hodgson, cantante y compositor de la banda londinense Supertramp, actuará el próximo 2 de agosto en el Auditorium de Palma. El concierto forma parte d ella gira mundial con motivo del 40 aniversario del álbum Breakfast in America.

El cofundador de Supertramp interpretará todos los temas icónicos que compuso y que llevaron a la mítica banda al estrellato. El grupo llegó a vender más de 60 millones de discos en todo el mundo gracias a canciones que ya son piezas clásicas como Give a Little Bit, Goodbye Stranger, Dreamer, Take The Long Way Home o The Logical Song.

Roger Hodgson actuará acompañado de una banda en la que será su gira de despedida. El espectáculo se completa con una puesta en escena "ingualable".