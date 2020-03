Antònia Vicens: "La poesía me esclaviza, convivo con ella noche y día"

Si no dius fort el meu nom em condemnes per sempre es el título bajo el cual Pagès Editors ha publicado la primera antología poética de Antònia Vicens (Santanyí, 1941). Con ilustraciones de Lily Brick y prólogo de Jaume Pont, en esta selección Vicens dice haber buscado de cada libro "poemas que tengan una unidad porque yo no soy capaz de señalar mis mejores poemas, no sé cuales son. De los cuatro libros busqué la unidad temática, aunque haya en el libro cuarenta poemas, me gusta que sea una sola historia la que se va deslizando". La obra de Vicens es también noticia puesto que acaban de editarse las traducciones de Todos los cuentos ( Polibea) y Todos los caballos (Pre texto). En septiembre, Vicens publicará nuevo poemario con LaBreu que ahondará en la locura y la santidad.

Vicens comenzó su carrera literaria en 1967, pero no fue hasta 2009 que vio la luz su primer poemario, Lovely. "El poemario me cayó, no fue una reflexión, vi todas las imágenes que caían. Mi conclusión fue que era mi vida que caía a trozos y que la tenía que recoger. La poesía vino", rememora. La escritora no cree que lírica y narrativa sean, en su caso, dos géneros contrapuestos: "En la poesía tengo que ahorrar mucho lo que diría en una página lo tengo que decir en dos palabras es un juego que ahora mismo me fascina, pero son mis imágenes y es mi manera de mirar el mundo o como el mundo viene a mí. Hay mucha más poesía en mi narrativa que no en mis poemas, porque en estos vas cortando para mostrar un mundo o un sentimiento en una sola palabra o con un espacio en blanco y en cambio en la narrativa puedes ir incluyendo toda la poesía que quieras". Vicens dice escribir versos "con tijeras" más que con tinta relaciona esta austeridad al valor creciente que le da a las cosas: "Ahorrar, ahorrar. Lo que puedes decir con una palabra no gastes una página. Creo que es un proceso mental y también del alma". La evolución creativa es intensa puesto que "la poesía me hace un poco esclava cuando viene, convivo día y noche. El poema siempre está rondando: cómo será aquella única palabra que diga tantas cosas o aquella cadencia que le dé trascendencia al poema o una doble lectura, que cada palabra pueda llegar diferente a cada lector según el estado de ánimo. Se trata de encontrar la palabra exacta, que tenga muchas interpretaciones, que sean caleidoscópicas con su inmensidad de sinónimos", concluye la escritora.