'Carmen' reivindica su libertad

Manuel Coves, el director musical de Carmen, título con el que el Principal descorchó ayer su Temporada d'Òpera número 34, ya lo dijo en la presentación en Palma de esta producción de Calixto Bieito: "No va a dejar indiferente a nadie". Para empezar, en el Principal no cabía nadie.

La función de Carmen de ayer, con música de Georges Bizet y libreto de Henri Meilhac y Ludovic Halévy –estrenada en París en 1875–, será recordada. Aún retumban en el Principal las potentes voces de los solistas, especialmente la de Andeka Gorrotxategi (Don José) y Annalisa Stroppa (Carmen); aunque no sería justo no mencionar a los demás: Marta Bauzà (Micaela), Germán Olvera (Escamillo), Marga Cloquell (Frasquita), Anna Gomà (Mercedes), Pablo López (Zúñiga), Tomeu Bibiloni (Morales), Jorge Tello (Dancaire) y José Manuel Sánchez (Remendado). Estuvieron cómodos en el escenario y así lo transmitieron al público.

Es de justicia, también, hablar de la Orquestra Simfònica de Balears, que estuvo a la altura del título de Bizet, algo que también ya advirtió Coves. Sin olvidar la alegría, potencia y vitalidad que los coros del Principal transmitían cada vez que aparecían sobre las tablas.

El escenario fue un cúmulo de sorpresas. Con una escenografía muy desnuda, el poco –pero voluminoso– atrezzo ganaba mucha fuerza: el asta de una bandera, la bandera (que sirvió para jugar, torear o como toalla para tomar el sol), los Mercedes, un enorme toro de Osborne –que a todos asustó en ese momento–. Incluso el vestuario hablaba por sí solo, desde el uniforme de los legionarios hasta la estética retro y desenfadada de los que viven al margen de la ley. A pesar de los brillos, los uniformes y los tatuajes, nada impedía prestar atención a la tremenda historia de violencia de género, machista, que acontecía ante los espectadores. Un relato de total actualidad, vigencia y relevancia.

Los asistentes descubrieron la complejidad y el magnetismo del personaje de Carmen, una mujer que ama ahora y después ya no, que llora y ríe, que sufre y que defiende, hasta la muerte, su elección. Una mujer vital que juega, se divierte y se equivoca, también. Instintiva. Una total reivindicación de su propia libertad en todo momento y cada decisión que toma.

Durante el descanso, los comentarios. Apostar por una producción que se aleja, en conceptos estéticos y contextuales, de la original, no gusta a todos. "Ya hemos visto que el cáncer de la ópera son los directores de escena", espetaba un señor justo en la entrada de la sala; no muy lejos, dos señoras charlaban: "Cuando hay tantas expectativas es complicado que no esperes más, pero está gustando, tiene momentos de mucha fuerza". Para bien o para mal, Carmen no dejó indiferente a nadie.