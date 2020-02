Félix Gómez, actor de 'La Caza. Tramuntana': "Ahora podemos aspirar a producciones más grandes a nivel nacional"

Primeros días de rodaje de La Caza, un proyecto al que te incorporas formando parte del trío protagonista. ¿Cómo lo está viviendo?

Muy bien, encantado. Siempre da como mucho miedo arrancar nueva temporada con una serie que tiene la seguridad que tuvo La Caza en su primera parte. El equipo estó bien integrado, funciona increíble. Siento que llevo rodando un mes, he estado muy cómodo. Alain Hernández y Megan Montaner son maravillosos, me recibieron con los brazos abiertos y siento que ya formo parte del trío de investigadores. Estoy muy a gusto. Esto es lo que les cuento a mis amigos cuando me preguntan. Nunca me he sentido tan cómodo desde el principio en un proyecto, estoy sorprendido. Hay nervios, claro que sí, pero estoy muy feliz.

Su personaje será el nuevo compañero de la sargento Sara Campos (Montaner), el cabo Ernesto Suecia. ¿Qué puede sobre él?

Se puede adelantar poco al tratarse de una serie policíaca€ Pero bueno, Suecia llega como contrapunto de Sara. Si ella es instintiva y caótica, Suecia es cuadriculado, metódico, ordenado, respetuoso con la ley€ En las reuniones con los guionistas, charlando sobre el personaje, se comentada que parece que lo han puesto al lado de Campos para compensar su locura. Esto es algo que ya se intuye en las imágenes. Mientras ella siempre viste con un estilo algo más grunge, más desordenado, el cabo Suecia va cada día impecable, casi británico. Parece sacado de una película de Guy Ritchie. No obstante, intentaremos que tenga, también, algo de sentido del humor, algunas salidas de tono inesperadas.

Por lo tanto se quitó porque así lo marcaba el guion.

Agustín Martínez lo tenía muy claro. Peleé mucho lo de las barbas, porque me daba miedo rejuvenecer demasiado, quitarme años. Tengo 42 y siempre me dicen que parezco más joven. Pensé que al afeitarme parecería aún más joven y no quería. Martínez tenía claro que tenía que ser muy pulcro. Creo que es la primera vez que me rasuro tanto, y no he rejuvenecido tanto como pensaba, así que estoy tranquilo. A su vez, considero que está bien hacer estos cambios de imagen, añade un punto camaleónico a los actores y nos ayuda a separarnos del personaje anterior. Te enseña, también, a perder miedos. Eso sí, me miro al espejo y no me reconozco.

Desde la producción de la serie señalan que el paisaje es un personaje más.

Es cierto que tiene un peso muy importante en la fotografía, pero es inevitable. Yo solo conocía la ciudad, Palma, pero no había visto la isla. Estoy flipando con lo que veo, con la naturaleza que hay, con la sierra. Los campos están verdes, hay albaricoques y almendros en flor. Me estoy enamorando. Ya me han dicho que me calme, que no es así todo el año. Pero esta mezcla que tiene de algarrobos, almendros, albaricoques, olivos€ Me pongo muy pesado, pero es que es bellísimo.

No puede contar mucho sobre la trama pero sí puede hablar sobre lo que sintió cunado leyó el guion.

Me lo leí de un tirón, como si fuera una novela. No podía parar. Tiene un enganche brutal. Martínez ha creado un universo maravilloso, y lo describen como una muñeca rusa porque así es. La sargento Campos y Suecia llegan para resolver un homicidio que sucede en medio de unas fiestas populares. Lo que hay detrás de ese asesinato es muy bestia. Y lo que se irá descubriendo capítulo a capítulo promete mucho. Hay muchos más personajes que en la primera temporada, algo que hace que los giros sean más fuertes. Va a enganchar muchísimo.

¿Hay presión, dado el éxito de la primera temporada?

Creo que la presión recae más sobre la producción ejecutiva, pero considero que estará a la altura. Y el público está enamorado de los personajes de Alain Herández y Megan Montaner. Me uno a su equipo, que yo también quiero jugar a esto.

La ficción nacional está en uno de sus mejores momentos, tanto aquí como a nivel internacional, sea de donde sea el producto.

Siempre lo he dicho: aquí hay mucho talento. Quizás unas veces nos hemos atrevido más que otras, pero creo que estamos viviendo una época brillante. El mundo de las plataformas digitales ha facilitado el camino para que los productos se internacionalicen, se puede poner más dinero porque el mercado es más vasto. Tener más recursos, desde dinero a material para rodas, ayuda mucho. Ahora podemos aspirar a producciones más grandes. Y que sea así por muchos años.

El lunes es la gala de los premios Fotogramas de Plata, y usted es uno de los nominados en la categoría de mejor actor de teatro por su interpretación en la obra La golondrina de Guillem Clua, un título que es todo un éxito. ¿Está nervioso?

Mucho. Me enamoré del texto de Clua antes de acabar de leerlo. Dije que sí al proyecto cuando iba por la mitad. Me enamoré del personaje porque hablaba de cosas que me interesaban. Además, La golondrina es el tipo de teatro que me gusta, es un tipo de espectáculo que te deja sentado en la butaca, te hace reflexionar, te conmueve, te mueve. La reacción del público fue súper bonita. La gente se quedaba después de la función para contarnos sus experiencias, para hablar o simplemente darnos un abrazo. Fue un viaje apasionante. Y esta nominación no me la esperaba para nada, porque ya no estoy en la función y para mí era como algo cerrado. Sin embargo ha llegado y es la guinda más maravillosa.