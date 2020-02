'Mediterrània', un musical para toda la familia con un transfondo didáctico

La historia de este mar tranquilo, cuna de civilizaciones, sus mitos y leyendas; los personajes históricos que lo han navegado. Todo esto es lo que quiere explicar Mediterrània, un musical para toda la familia que se estrena mañana en la sala Trui Augusta Club y que estará en cartel hasta el 22 de marzo. Ricard Reguant dirige este montaje que "puede gustar a todo el mundo que tiene un trasfondo didáctico, pero no aburrido, en el que se cuenta cómo se formó el mar, qué civilizaciones florecieron y qué nos ha dejado cada una de ellas", explica. Con texto de Roc Olivé, música de Joan Olivé, coreografía de Margalida Riera y escenografía de Cata Munar; en Mediterrània pasarán por el escenario griegos, romanos, fenicios y árabes. Se explicará también qué es eso que llamamos dieta mediterránea o quiénes son personajes como Jaume I y Napoleón. El texto se centra especialmente en la historia de Mallorca. "Todo esto se cuenta de una manera divertida", recalca Reguant, aderezado con música, canciones y baile. "Hay que ir investigando nuevas maneras de llegar al público joven, no volver a repetir los cuentos clásicos sino aportar historias nuevas", reflexiona Reguant. Así, en el montaje se utilizan diferentes fórmulas teatrales como las sombras chinas o las marionetas. La obra nace de la necesidad de explicar qué hay detrás de la mediterraneidad. En este espectáculo, es una extraterrestre, interpretada por Àlex Muñoz, quien quiere saber más de este lugar especial en el mundo. Este ser venido de otro planeta no alberga malas intenciones y sólo le mueve el interés por conocer. Para ello necesitará que alguien le desvele los secretos y las historias del Mediterráneo. Esta ayuda la encontrará en los hermanos Júlia y Bernat, interpretados por Àngela Aso y Aitor Pérez. "Mi personaje sabe muchos misterios y secretos del Mediterráneo y realizamos un viaje en el tiempo para conocerlos", comenta Aso. El montaje también se centra en el presente y en este sentido se hace especial hincapié en la protección del medio: "En un momento dado, los personajes se sumergen en el mar y los peces se quejan de la contaminación", dice Reguant.