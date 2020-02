La subcontrata: "No hubo insultos y esos pagos no son nuestros. Seguí nos engañó: dijo que era autónomo"

La subcontrata de Cort contactó ayer con este diario para explicar que no habían dado de alta "al principio" a Seguí "porque nos dijo que era autónomo y confiamos en él". "Tiempo después nos dimos cuenta de que no lo era, nos lo dijo el gestor, y regularizamos la situación", señalaron. "Si este señor está cobrando ahora del paro es porque está todo en regla. Estaba dado de alta antes de ir al TAMIB". Por otro lado, indicaron que los ingresos con los conceptos de beneitarro y mariconades "son de otras empresas, sabemos de cuáles, y ninguna de ellas es la empresa que lleva los teatros municipales".

También negaron cualquier tipo de "maltrato" hacia el extrabajador. "Va diciendo que hubo acoso laboral. ¿Cómo es posible que diga eso?"

Por otra parte, el profesional que ingresó una cantidad de dinero a Seguí bajo el concepto de beneitarro quiso aclarar que "nunca le he tenido en nómina". "Ese dinero corresponde al alquiler de una batería de percusión y un transporte, dos trabajos distintos que no tienen nada que ver ni con los teatros municipales ni con Fira B! ni nada similar", especifica. "No le pedí el justificante de su cuota de autónomo. Me fié de él y de que en realidad lo era. De ahí el error. Por eso ya tuve una inspección de Trabajo", comenta. "El ingreso que le hice era en realidad un adelanto de la factura por esos trabajos. Una factura que nunca me envió. Me insistía mucho en que le pagara, pero él no me la enviaba. Lo de beneitarro fue un momento de rabia".