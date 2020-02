Enric Casasses, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

El poeta Enric Casasses, referente de una nueva manera de hacer poesía en Cataluña, ha sido distinguido este jueves con el 52 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que concede la asociación Òmnium Cultural, por el conjunto de su obra literaria, que suma versos, narrativa, dramaturgia y traducciones.

El barcelonés, nada más hacerse público el veredicto, ha mostrado su "irritación" por el hecho de que el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, se encuentre en prisión desde hace más de dos años tras ser condenado por el Tribunal Supremo por sedición.

"Irritación -ha sentenciado- es pensar qué hacen fuera todos los políticos que no están en prisión. Continúan jugando una partida de ajedrez en la que el contrincante está haciendo trampas todo el rato y ellos van jugando como si no pasara nada. ¿Por qué no lo dejamos todos de una vez?", se ha preguntado.

Tras estas aseveraciones, ha reconocido que el premio, que anteriormente han obtenido otros poetas como Miquel Martí i Pol, Feliu Formosa o el año pasado Marta Pessarrodona, le infunde "mucho respeto" y ha rememorado que su padre había formado parte del jurado en los años ochenta del siglo pasado.

Asimismo, ha ironizado con que, después de todo lo que ha dicho sobre él el jurado, se siente "patumizado", porque "me han venido a decir que soy un caso único de la poesía actual, lo que así espero".

En este punto, ha concretado que se siente parte de "una pléyade de casos únicos de poesía y creación literaria en catalán, de muchos estilos".

Sentado en un taburete del pequeño escenario del bar Horiginal, un local del que conoce todos sus rincones, el también traductor ha bromeado con que ahora deberá poner de acuerdo su parte de "pirata con la de buen chico de toda la vida".

Ha desvelado, además, que en los últimos tiempos ha mantenido correspondencia con Jordi Cuixart, a quien le envió un poema dibujo con el texto en catalán: "La libertad existe, la he visto, está en la prisión", que el líder independentista tiene enmarcado en su casa.

Poco amigo de cámaras, entrevistas y fotos, porque "si tengo algo que decir lo hago por escrito y lo publico", el nuevo Premio de Honor ha indicado que tras su último poemario, "El nus la flor", con el que obtuvo el premio Lletra d'Or 2018, tiene acabado un nuevo título, "La policia irà de bòlit", escrito a partir del día 1 de octubre de 2017, una jornada que ha denominado como la del "uno a cero".

Por otra parte, ha dicho que tiene escritos nuevos pequeños ensayos en verso sobre Paganini o sobre Antoni Gaudí como pensador.

Nacido en Barcelona en el año 1951, Casasses ha cultivado la narrativa, la dramaturgia, ha sido traductor y también son conocidas las interpretaciones que hace ante el público de su obra poética, con influencias que pueden ir de la poesía de trovadores a la del surrealismo más psicodélico.

El jurado ha destacado de él su estilo "propio e inclasificable", con reminiscencias de diferentes corrientes, desde el barroco o el Renacimiento al movimiento dadá.

Sus primeros libros de poesía fueron "La bragueta encallada", de 1972, y "La cosa aquella", de 1982, y en la actualidad tiene en los anaqueles una veintena de obras, entre las que destacan "T'hi sé", "A la panxa del poema en prosa que no hi neva ni hi plou" o "El nus la flor".

Cuenta con otros premios como el de la Crítica de 1993 por "No hi érem", el Carles Riba de 1996 por "Calç", o el Serra d'Or por su faceta como traductor.

En 2012 fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura que otorga el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) y el año pasado recibió el Premio de la Crítica Catalana de poesía.

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha lamentado que por tercer año consecutivo Jordi Cuixart "injustamente encarcelado" no haya podido participar en el acto y ha considerado que Enric Casasses es un "poeta único, con un estilo propio e inclasificable", uno "de los referentes de nuestra vida cultural".

El premiado recibirá 20.000 euros y el galardón del Premio de Honor, obra de Ernest Altés, durante un acto que se celebrará en el Palau de la Música Catalana el próximo 8 de junio.