Cort pide más información a la empresa del Xesc Forteza para esclarecer la denuncia

El equipo de Cultura del Ayuntamiento de Palma, que lidera Antoni Noguera, reaccionó ayer con un comunicado a la noticia publicada por este rotativo sobre las irregularidades laborales que el extrabajador de los teatros municipales Miquel Seguí denunció. El extécnico, que trabajaba para la subcontrata que gestiona la parte audiovisual de las salas municipales de Palma, lamentó, además, haberse sentido desamparado por Cort, puesto que nadie "ha tomado ninguna medida" sobre el caso, aun sabiendo lo que había pasado.

El Ayuntamiento es claro en este sentido: "Las relaciones y reclamaciones laborales se resuelven por parte del trabajador y el adjudicatario. Las medidas oportunas se tomarán si los servicios jurídicos así lo consideran una vez tengamos toda la información". Además, la institución señala que "el trabajador, mientras ejercía para la subcontratada, no manifestó en ningún momento la problemática, sino que lo hizo cuando ya estaba despedido".

Seguí, extécnico de luz y sonido, comentó también que habló con el coordinador de los teatros municipales, Rafel Perelló, y después con el director general de Música y Artes Escénicas Miquel Àngel Contreras. Así lo confirma el equipo de Cort, que apunta que han estado en contacto con el afectado de forma presencial y por vía telefónica, y declara que "hemos manifestado nuestra colaboración al trabajador para esclarecer los hechos que denuncia. Siempre ha tenido las puertas abiertas y le pedimos que nos mantuviera informados de todo el proceso".

Para comprobar la veracidad de las denuncias de Seguí, el Ayuntamiento requirió a la empresa en cuestión información sobre la relación laboral de del trabajador con la compañía. Llegaron a manos de Cort algunos documentos pero, al no ser suficientes para esclarecer los hechos, solicitaron más. Aún hoy no han llegado: "Volveremos a reclamarlos", apunta ahora el consistorio, que remarca que "no ha habido ningún requerimiento de información judicial" y que han actuado por iniciativa propia. Insisten en que "actualmente se trata de un hecho que corresponde exclusivamente a la relación laboral del trabajador con la empresa".