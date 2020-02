ARCO, la feria se autovacuna contra el coronavirus

Aunque ARCO 2020 no se ha contagiado del miedo al coronavirus que ha clausurado ya, entre otros eventos, el Mobile World Congres de Barcelona, la feria de arte ART Basel de Hong Kong y el Carnaval de Venecia, lo cierto es que el reciente brote identificado en Italia ha abonado los recelos, precauciones y prevenciones de visitantes y profesionales.

Se ve menos público en los pasillos de la feria que en anteriores ediciones. Las once galerías italianas –dos de ellas de Milán, dos de Turín y una de Bolonia, localidades del norte de Italia donde se han dado la mayor parte de los contagios– mantienen sus stands abiertos al público con aparente normalidad.

La feria ha decidido seguir adelante con su programación, que arrancó ayer y concluirá el próximo domingo, confiando en que el temor al contagio del virus no merme la presencia de coleccionistas en la que es la mayor feria de arte que se celebra en España y que cumple su trigésimo novena edición. Será el lunes cuando se haga balance y se valore si el miedo al virus ha influido de forma negativa en las ventas.

Por lo que a la presencia mallorquina se refiere, este año aumenta en una galería respecto a ediciones previas. A las ya "clásicas" Pelaires –que no ha faltado a ninguna de las 38 citas previas de ARCO–, Horrach Moyá, Kewenig y L21 se une este año la palmesana Fran Reus, que ha sido invitada a participar en el programa Opening, la sección que apuesta por el joven galerismo internacional y que exhibe obra de la asturiana Marian Garrido. Como contraste, apenas se ven nombres de artistas mallorquines en la zona noble de los cinco stands, que en otras ediciones han tenido una mayor presencia.

La galería Pelaires presenta en esta edición buena parte de su fondo de armario en el que Nicholas Woods es el único mallorquín. Ricardo Alcaide, Lucas Simões, Jason Martin, Ângela Ferreira, Prudencio Irazábal, Slater Bradley, Oliver Osborne, Rafa Munárriz, Christian Jankowski, y Claudia Peña Salinas son los seleccionados de las exposiciones recientes y futuras de esta sala, y entre los que la principal novedad es la presencia de Slater Bradley y Oliver Osborne. Frederic Pinya, responsable de la galería, augura una buena feria a nivel comercial a pesar de que hay menos visitantes: "No es un tema de masa, sino de calidad de gente. La gente viene más a tiro fijo, lo que dinamiza la feria y las ventas". La crisis del coronavirus, para Pinya, tiene bastante de "alarmismo puro y duro. En España muere muchísima gente de la gripe ordinaria. El miedo juega un papel muy especulativo. Hay que estar informado".

Horrach Moyá apuesta por mujeres artistas como Sylvie Fleury, Alicia Framis, la mallorquina S usy Gómez y Joana Vasconcelos además de Lawrence Weiner. Juan Antonio Horrach afirmaba que "estamos funcionando bien en el primer día de feria y ya hemos vendido varias obras. El público está respondiendo en la misma línea que el año pasado. Los curiosos vendrán el fin de semana". La organización no les ha dado un protocolo especial para evitar los contagios: "No nos han dicho nada porque es un tema que no se nota y del que apenas se ha hablado. Jamás se ha pensado en suspender. Tendremos otros problemas propios del oficio pero el coronavirus no es una de ellos"

Kewenig, por su parte, ha traído a ARCO un elenco numeroso conformado por Ghada Amer, Christian Boltanski, Astha Butail, Pedro Cabrita Reis, Elger Esser, Elisabeth Frieberg, Leiko Ikemura, Imi Knoebel, Bernd Koberling, el mallorquín Bernardí Roig, Liliane Tomasko, Sandra Vásquez de la Horra y Marcelo Viquez. Clara Garau, una de sus responsables, se mostraba inquieta por el menor número de visitantes aunque los que han llegado sean "de calidad. Hay interés en el público, aunque la dinámica está siendo un poco lenta. Viene gente de fuera, sobre todo de Latinoamérica a través del programa de invitados de ARCO. En Miami se notó la crisis del zika. Aún es pronto pero creo que se puede notar lo del coronavirus."

Una edición más, L21 aumenta el rol de artistas que lleva a la feria y que son habituales en su sala de Palma: Joshua Abelow, Szabolcs Bozó, Stevie Dix, Nuria Fuster, Erika Hock, Vojt ? ch Kova ? ík, Valerie Krause, Dasha Shishkin, Fabio Viscogliosi, Ian Waelder y Richard Woods.

La galería Fran Reus debuta este año en ARCO. Lo hace en Opening, la sección que apuesta por galeristas más jóvenes y en la que habita lo que queda –que no es mucho– del espíritu transgresor, ingenuo y libérrimo de las primeras ediciones de ARCO. La asturiana Marian Garrido, con el proyecto Guilles de Rais copa el espacio del stand de Fran Reus. Su responsable comentaba que "Openning refresca la feria porque somos galerías jóvenes. Es un toque de aire fresco cada año, y luego pasan al espacio general. Es un primer escalón". Reus sí que ha recibido un folleto de seguridad para evitar el contagio del coronavirus pero confiesa que "ni lo he leído. Es más pánico que realidad. Las galerías del norte de Italia tienen una situación más complicada pero han venido y tampoco hay galerías ni coleccionistas chinos. Es algo sicótico".

Comitiva política



Por otra parte, también visitaron ARCO la vicepresidenta insular Bel Busquets, la directora insular de Cultura Maria Pastor, la coordinadora de Cultura del Ayuntamiento de Palma Francisca Niell, la directora del Solleric Aina Bauzà y el director de la Fundació Miró Mallorca Francisco Copado. La delegada de Cultura del Govern, Catalina Solivellas, acudió ayer a la inauguración de Art Madrid, donde también hay presencia mallorquina. La delegada visitará hoy ARCO junto a la consellera Pilar Costa, el director del IEB Mateu Malondra y la presidenta Francina Armengol. Visitarán el proyecto expositivo del IEB formado por Gabriel Pericàs, Ian Waelder y Lara Fluxà. Tras la inauguración oficial a cargo de los Reyes, visitarán las galerías mallorquinas.



Precaución



La organización de ARCO ha puesto en marcha los protocolos básicos establecidos por las autoridades sanitarias por si apareciese algún caso de coronavirus reforzando la limpieza de los pabellones, poniendo a disposición de los visitantes dispensadores de jabón sanitario y colocando carteles con las recomendaciones de la OMS para evitar contagios.