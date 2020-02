Tras las pistas de la novela negra en Palma

La plaza de Cort es el punto de encuentro para las más de 40 personas que se han decidido a conocer la cara más oscura de Ciutat. Por quinto año, el festival de novela negra Febrer Negre invita a los lectores a conocer los escenarios del crimen por los que el ciudadano se mueve con tranquilidad, sin reparar en las historias truculentas que se esconden tras los muros.

El escritor y periodista Sebastià Bennàssar capitanea, un año más, a los asistentes ávidos por conocer el crimen que dormita bajo la apariencia de normalidad y tranquilidad de la ciudad,. A diferencia de años anteriores, en la cita de hoy no se ha hablado de crímenes sino que Bennàssar ha realizado una selección de textos de autores locales en los que aparecen puntos concretos de Palma. Junto al Ayuntamiento, el escritor y guía recuerda que fue Guillem Frontera quien publicó la primera novela del género en Mallorca con La ruta dels cangurs. A esta publicación le seguiría Jack Pistoles de Llorenç Capellà.

Resplandece el sol en esta mañana de sábado y el grupo coincide con otros formados por turistas. Los objetivos difieren, los escenarios coinciden. Helena Tur, filóloga y escritora, participa en estas salidas desde hace cuatro años. Solamente se ha perdido la primera. : "Soy lectora de cualquier género de calidad. Como autor de novela negra me gusta Pierre Lemaitre". Tur destaca que en estas rutas no soolo se habla de crímenes sino que "se contextualiza la historia y Bennàssar tiene nuna oralidad que te contagia", señala Tur

Comienza la ruta y los participantes enfilan hacia la calle Sindicat. Allí Bennàssar se detiene a expicar el porqué del nombre de Barrio Chino, a lo que hoy conocemos por sa Gererria. La escritora Dora Muñoz, presente en la ruta, explica que su novela Massa mares per a un fill, está inspirada en las experiencias vividas mientras trabajó en la prisión. Su protagonista reside en esos nuevos pisos construidos en sa Gerreria, un barrio en el que convive el pasado de degradación, prostitución y drogas con los nuevos residentes. La gran transformación vivida por el barrio a finales de los 90 desplazó a sus antiguos habitantes.

Encarna San Pedro, Manuela Ramírez y Rosa Pozo son tres amigas que trabajan en los juzgados de sa Gerreria. Las explicaciones de Bennàssar les están ayudando a saber más cosas de un barrio que conocen bien ya que acuden allí diariamente desde 2001. "Es verdad que al principio daba miedo pasar por esta calle", recuerda Encarna. El grupo ha venido aconsejado por Rosa, fan del género negro. Manuela está disfrutando la visita. Es habitual de los recorridos guiados y recuerda como muy interesante uno realizado por el barrio de la Calatrava.



Sebastià Benàssar explica que la novela negra es tremendamente realista en cuanto a la descrpción de los escenarios. Así, a través de esas páginas, podemos descubrir cómo era la ciudad unas décadas atrás. En la calle Socors, junto a la plaza Llorenç Bisbal, han cambiado mucho las cosas. Años atrás la ahora cotizada zona era territorio dominado por la delincuencia y el abandono. Bennàssar cita un texto de Antoni Serra que menciona la presencia de líquidos íntimos, orines y preservativos usados en esa céntrica via. También hace referencia a la suciedad de esa calle la novela de Pep Palou La gallina cega.

No podía faltar en esta ruta Lònia Guiu la primera detective femenina, y feminista, de la literartura catalana, un personaje creado por Maria Antònia Oliver que apareció por primera vez en la obra Estudi en lila. Lònia Guiu también recorre las estrechas calles del centro de Palma. Aparca su coche en la Porta des Camp y se adentra en el casco antiguo hasta llegar a un casal en el barrio de la Seu.

En el paseo del Born se produce la sorpresa de la ruta, el encuentro, no casual, con Antoni Serra que espera al grupo sentado en el bar Bosch, un lugar que aparece en la mayoría de novelas negras ambientadas en Palma. Serra explica que se introdujo en el género porque "estaba enamorado de Raymond Chadler. Ël escribió siete novelas y yo cinco porque no podía superarle", broimeó el autor. Celso Mosqueiro es el detective creado por Serra, un portugués que frecuentaba el restaurante Caballito de Mar: "Ahora ya no podrá hacerlo", se lamentó Bennàssar refiréndose al cierre del establecimento.

Después d eescuchar a Antoni Serra el grupo se dirige a la plaza del Olivar donde Bennàssar ha leído un fragmento de su novela L'any que vaig assassinar Rita Barberà. La ruta terminó de la mejor manera posible, con todos los particpantes compartiendo un vermut en la librería Embat.