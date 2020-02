Amaia florece en Palma

Empezaron a desvanecerse las luces y el público, que casi llenó el Auditorium de Palma, enloqueció. Más aún cuando aparecieron Amaia Romero y su banda (Núria Graham, Aleix Bou, Miquel Sospedra y Paula Vegas) sobre el escenario, lleno de flores para la ocasión, alumbrando a los espectadores con una propuesta escénica fresca y preciosista. La flamante ganadora de la edición de Operación Triunfo 2017 presentó anoche su primer trabajo discográfico (Pero no pasa nada, 2019) a sus seguidores de Mallorca.

El concierto arrancó con el tema Un día perdido con la protagonista al piano y toda la banda sobre las tablas, y continuó con Todos estos años. No fue hasta la tercera canción que la de Pamplona se dirigió al público, exhibiendo su natural espontaneidad y desenfado: "Siempre me preparo algo para decir, pero no he estado mucho en Mallorca y no sé qué deciros, pero me caéis súper bien". Sus palabras hicieron reír a los presentes. Dejó el piano para interpretar uno de sus hits, Quedará en nuestra mente.

Durante la actuación repasó todo su disco, pero no dejó de presentar canciones que aún no han sido grabadas, "y que no sé que pasará con ellas, pero me gustan y las canto". Se quedó sola sobre el escenario, junto a su inseparable piano, con el que baila, canta y juega, para tocar hasta cuatro temas, entre ellas El Puerto, una pieza de Isaac Albéniz que se preparó para su audición de graduación del instrumento.

Otras versiones que sonaron fueron la de Qué nos va a pasar (La buena vida) y Vas a volverme loca (Natalia). Hacia el final del concierto sonaron Quiero que vengas y El relámpago, entre otras. Abrazada por su banda, concluyó su actuación con Nuevo verano, dejando a todos los asistentes con ganas de más. Si es como el verano, Amaia volverá.