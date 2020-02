Susy Gómez cuestiona cuál es el lugar del arte desde el BOX 27 del Solleric

Cuál es el lugar del arte. Hay algún espacio concreto en el que debería ser mostrado, dónde debería ubicarse la obra artística dentro de la vida diaria. Susy Gómez se plantea estas cuestiones con la intención de iniciar un diálogo, crear cierta confusión e invitar a la reflexión. Así, Take Care, su propuesta para BOX 27 que se inaugura hoy, transciende, literalmente, el espacio físico acotado y se traslada un centenar de metros más allá, concretamente a la Farmacia Buades de la plaza Joan Carles I. Allí, Gómez exhibe uno de sus vestidos metálicos, femenino-masculino.

La obra remite a la ausencia del cuerpo en un lugar donde se comercializan productos pensados para sanarlo. Por contra, la vitrina del Solleric se convierte en pequeño escaparate comercial de productos farmacológicos cosméticos del Institut Esthederm presentados de una manera limpia y aséptica. A través de un display creado para la ocasión, se contraponen los dos conceptos de arte y mercado. "Este recorrido de cien metros entre el espacio público y el privado, ha generado interés. La descontextualización sorprende y crea diálogo", explicó la artista.

Gómez ha creado un puente entre ambos espacios, obligando al público a desplazarse y a convertirse así en perfomers involuntarios. La elección de una farmacia para llevar a cabo esta deslocalización del arte vino dada, según Gómez, porque "evocaba temáticas que me interesan ya que cada vez más introduzco en mis obras cuestiones de carácter terapéutico que me proporcionen más intimidad con el espectador y que faciliten que éste sea protagonista", argumentó la artista. La propuesta incluye una jornada de asesoramiento estético que tendrá lugar en la Farmacia Buades hoy de 12:00 a 17:00 horas, una acción que se explica porque "la aplicación de cremas es una metáfora del papel del arte en la sociedad". Take care podrá visitarse hasta el 10 de mayo. La programación de BOX 27 para 2020, comisariada por Tolo Cañellas, se completa con las exposiciones de M. Reme Silvestre, del 14 de mayo al 2 de agosto; Mark Titchner, del 6 de agosto al 1 de noviembre; y de Tomás Pizá, del 6 de noviembre al 31 de diciembre.