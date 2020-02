Se busca en Palma un niño para el musical 'El Guardaespaldas'

Tras su estancia en el West End de Londres, llega a Palma de la mano de Letsgo la gira de El Guardaespaldas, el musical basado en la aclamada película escrita por Lawrence Kasdan (guionista de películas como El imperio contraataca, El arca perdida) y protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston. El espectáculo se representará en el Auditorium de Palma desde el 27 hasta el 31 de mayo, con dobles funciones el viernes y el sábado.

La productora Letsgo ha programado audiciones en varias ciudades con el fin de encontrar al personaje de Fletcher, el hijo de la protagonista. El casting de Palma se realizará el viernes 28 de febrero y el sábado 29 de febrero. Los interesados pueden enviar un email con los datos, nombre y apellidos del niño, edad, altura, fotos de medio cuerpo o primer plano y teléfono de los padres a audicioneselguardaespaldas@gmail.com. La productora informará directamente a los seleccionados sobre lugar y hora de la prueba.

Para el papel se buscan a niños de apariencia entre 8 y 12 años con aptitudes para la interpretación, que les guste bailar y cantar. Se valorará especialmente que sean negros, mulatos o de tez morena, aunque no es imprescindible. Están abiertos a ver a niñas que se puedan caracterizar. Una vez seleccionados, un equipo de coaching teatral se encargará de la formación y ensayos de los elegidos desplazándose a Palma.

El musical está inspirado en la cinta de Mick Jackson que encumbró a Whitney Houston y que popularizó su icónica canción I will always love you. Además de esta, el musical contiene muchas otras de las canciones de la banda sonora original –la más vendida de todos los tiempos y Grammy al Álbum del Año– y otros grandes éxitos de la diva del pop.

El espectáculo está dirigido por Federico Bellone —entre sus últimos trabajos destacan la versión italiana de Mary Poppins (Disney y Cameron Mackintosh) y en España Ghost, el musical y Dirty Dancing— y producido por Letsgo, productora y promotora de espectáculos con gran proyección internacional que cumple este año su décimo aniversario.

Con libreto de Alexander Dinelaris, el musical cuenta en su reparto con Octavi Pujades, que interpreta Frank Farmer, junto a Chanel Terrero y Khaoula Bouchkhi, quienes se alternarán en el papel de Rachel Marron.