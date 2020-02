Las melodías de los musicales clásicos llegan a Trui Augusta

El próximo marzo llega a Trui Augusta Club de Palma el concierto dramatizado Tiempos de amor, una celebración de teatro musical por parte de la compañía UMA (Un Montón de Artistas).

Rafa Rodríguez, Virginia Bordal, Mark Witz, Lorena Antequera y Nico Veloso prestarán sus voces a las melodías de musicales como Rent, Los Miserables, We will rock you, Ghost, Wicked, Grease o Jesucristo Superstar, entre muchos otros.

UMA es una compañía teatral de Balears que con pasión y esfuerzo acerca el teatro musical a las islas, con varias producciones a nivel local de musicales como Rent o Chicago. En esta ocasión, quieren hacer homenaje al teatro musical a través de este concierto que acercará las melodías de estas producciones al público balear sin necesidad de que se trasladen a la península.

La pieza se estrenará en el escenario de la sala 3 en Trui Augusta Club el viernes 20, el sábado 21 y el domingo 22 de marzo. Las entradas para el montaje ya están a la venta en mallorcatickets.com, truiaugustaclub.com y la taquilla de los cines Augusta.