El Principal da la bienvenida a la "escandalosa" Carmen

El Teatre Principal se prepara para la representación de uno de los grandes espectáculos de la temporada, la Carmen de Bizet, en una versión tan revolucionaria como polémica, como es la que firma Calixto Bieito. El dramaturgo burgalés, uno de los directores de escena más internacionales, ubica la acción de su Carmen, que llegará a Palma a principios del mes de marzo (días 1, 4, 6 y 8), en la España de los años 70, con pocos pero poderosos elementos escénicos, entre ellos algunos coches Mercedes que ayer obligaron a precintar una de las aceras de la calle de la Riera al ser introducidos en el teatro.



Los Mercedes podrán verse en el segundo y tercer acto, junto a un gigantesco toro negro de Osborne. Bieito ha trasladado la trama a Ceuta, a la zona de la frontera, en un mundo marginal de contrabando y traficantes de todo tipo. "Algunas escenas pueden ser inapropiadas para un público joven y pueden resultar ofensivas", advierten desde la web del Teatre Principal.

La mezzosoprano italiana Annalisa Stroppa asumirá el papel de la protagonista, y el vasco Andeka Gorrotxategi el de Don José. El reparto se completa con los solistas baleares Marta Bauzá, Pablo López, Jorge Tello, Tomeu Bibiloni y Marga Cloquell.

Opera-comique en cuatro actos, en francés, con texto de Henri Meilhac y Ludovic Halévy, basado en la novela de Prosper Merimée del mismo título, Carmen se estrenó en París el 3 de marzo de 1875. Su estreno fue un fiasco, con duras palabras por parte de la crítica especializada, aunque finalmente se convirtió en un mito y hoy es una de las óperas más representadas en todo el mundo. La versión de Bieito también ha estado marcada por el escándalo, pero al igual que la original, no deja de girar por escenarios de Europa y América. "No puedo hacer nada ante la etiqueta de enfant terrible", ha declarado un director que no entiende su trabajo "sin libertad y respeto".