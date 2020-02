La banda No te va a gustar agota las entradas para su concierto en Es Gremi

No actuaban en España desde el año 2015, pero para celebrar sus 25 años sobre los escenarios, los de No te va a gustar han preparado una gira por el Estado español. El año pasado publicaron Otras canciones, un recopilatorio que grabaron con la intención de redescubrir los temas que han marcado su trayectoria. "Trabajamos mucho en tratar que las canciones se escucharan diferentes", explica el bajo del grupo, Guzmán 'Chule' Silveira. El show dedicado a este viaje al pasado era en acústico, pero no es este sitpo de espetáculo que tienen pensado para esta noche: "Tanto tiempo sin venir merecía un show más clásico, más rockero y eléctrico que recorra gran parte de los 25 años de la banda".

Su concierto en Es Gremi, enmarcado dentro del ciclo Mallorca Live Nights, ha despertado gran interés y ha colgado esta mañana el cartel de 'entradas agotadas'. "En Mallorca hemos tocado unas tres o cuatro veces, pero también hacía mucho que no ocurría. Estamos muy satisfechos con la respuesta de la gente", apunta Silveira.

Un total de nueve músicos completan la banda No te va a gustar, aunque durante las giras son muchos más los que viajan juntos: "A veces somos 15, otras 20. Pero con el tiempo hemos aprendido a cuidar los espacios entre nosotros, y a respetarnos. Nos conocemos mucho y todos tratamos de no hacer cosas que molesten a los demás".

No te va a gustar es una banda de rock experimental. Silveira explica que las canciones son un reflejo del hecho de ser nueve en el grupo con gustos musicales muy variados. Además, "viajar y encontrarte con otros músicos, culturas y sonidos es sumamente inspirador, por eso no nos cerramos a nada. Cuando las canciones nacen no ponemos ninguna barrera si aparecen sonidos nuevos. No somos puristas del rock". Aunque quizás sí que, en cuanto a actitud, sean algo más rockeros aunque, según apunta el bajo, "al final hacemos música".