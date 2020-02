Sabina: "Con todo el dolor de mi corazón, me voy al hospital"

El cantante Joaquín Sabina se ha caído del escenario durante su concierto conjunto con Joan Manuel Serrat en el Wizink Center de Madrid, lo que ha obligado a suspender la actuación, que queda aplazada hasta el próximo 22 de mayo, según han informado fuentes presenciales.



La caída ha tenido lugar alrededor de las 21.00 horas, 30 minutos después de comenzar el recital. Sabina estaba sobre el escenario pronunciando unas palabras para presentar la mítica canción de 'Mediterráneo' cuando ha tropezado y ha caído al foso.





Sabina se ha caído del escenario a plomo. Lo sacan en camilla. El Wizink con el alma en vilo. pic.twitter.com/uIPHC0UOoo — Isidro López de Toro (@isilopeztoro) February 12, 2020

Sabina cayó del escenario a minutos de haber iniciado el show.... espantoso!!! Se lo llevaron en camilla y dijeron que hablaba mientras lo revisaban #JoaquinSabina Sabina pic.twitter.com/sH0psRtiFn — ??me cai deL cieLo?? (@Fernanditaboop) February 12, 2020

Tras ello, los sanitarios. Unos minutos más tarde, la megafonía ha anunciado que estaban "examinando el golpe" que había recibido el cantante, pero que estaba consciente y hablaba. "Les pedimos unos minutos de tranquilidad y cuando tengamos seguridad de que podemos continuar o no, se lo diremos", han explicado.El cantante jienense se ha dado una la zona que separa el escenario del público. Inmediatamente ha sido atendido por el personal médico del recinto, pertenecientes a la empresa privada Santa Sofía, que cuenta con ambulancia y UVI móvil desplazada al lugar.Sabina se quejaba de un, principalmente, por lo que se ha determinado, por parte del equipo médico y el propio artista, su traslado hasta un centro hospitalario de Madrid.Tras cerca de media hora, ha sido Serrat quien junto al propio Sabina, en silla de ruedas, ha comunicado la suspensión del concierto. ", lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro", ha explicado ante un Wizink Center lleno ovacionándole."Con todo el dolor de mi corazónporque me encuentro muy dolorido, no se imaginan cuánto lo siento", ha dicho Sabina para tranquilizar a los 12.000 asistentes que estaban esperando para saber cómo se encontraba el artista."Me hace que tengamos que suspender con todo el dolor este concierto", ha añadido Sabina, arrancando el aplauso del público, y ha añadido que. "No tiren las entradas los que quieran venir en mayo, estamos confirmando el día", ha concluido Sabina, que justamente este miércoles cumple 71 años.Desde la promotora del concierto han indicado que a todas aquellas personas que compraron sus entradas a través de los canales oficiales, El Corte Inglés, se les facilitará lao el canje por una entrada para el concierto del día 22.Sabina y Serrat actuaban por cuarta vez este miércoles en Madrid tras los conciertos que tuvieron lugar el 20 y 21 de enero, además del 11 de febrero.