Nicolau Dols: "La felicidad no es lo mismo que la euforia"

No es el único poemario que Nicolau Dols ha escrito pero sí el primero que publica. El profesor de la UIB construye en Feliç un retrato particular sobre el significado del amor, la vida, y por ende, la muerte. Los temas clásicos. "Siempre he rechazado la idea de que la poesía haya de ser un vómito de los propios sentimientos del poeta", sostiene el autor.

El libro consta de tres partes. La primera, Poemes sapiencials, "que es como el beatus ille". Son 22 textos, "todos ellos tienen una parte de exposición de un motivo, y una segunda parte de dos versos que empiezan con Feliç aquell que..." En ellos, el yo poético relata una suerte de historia que habla del nacimiento , el crecimiento, la plenitud y la decadencia hasta llegar a la muerte.

En esta primera parte, la idea de felicidad plasmada tiene que ver con Lucrecio y los epicúreos. "Más que felicidad, en realidad se trata de una suerte de compromiso con el equilibrio y la armonía", explica Dols. "No sé definir la felicidad, pero sí sé qué no lo es. La euforia y la felicidad no son lo mismo. Éste no es un libro de euforias, sino de felicidades", confiesa el filólogo.

La tercera parte del poemario -Dols prefiere dejar para el final la explicación de la segunda- es Els set dies de Serena, una colección de sonetos que parten de los siete días de la creación según el libro del Génesis. "Cada uno de ellos juega con los elementos estéticos propios de esos días", desvela el escritor. En este caso, el relato es una historia de amor, de encuentro y de final de una relación. En cada uno de los 14 poemas, aparece la palabra polisémica "serena" y derivados. También entran en juego autores clásicos como Camões, Petrarca o Dante.

Estos sonetos los escribió Dols hace 30 años, pero los ha ido reelaborando y puliendo. "La idea de publicar libros de poesía siempre la he encontrado excesiva, se publica demasiada", considera. En este caso, cuando contactó con Godall Edicions, le gustó su modus operandi, minucioso, con un catálogo muy pensado. "Yo hago slow writing y ellos slow editing".

El vent dins la pineda (lüshi) es la tercera parte de Feliç, donde se plasma una historia sencilla y amorosa, con elementos contemporáneos.

En este caso, Dols practica el lüshi, que es una estrofa clásica china. "Es sencilla pero contiene algún tipo de complejidad formal".

Otra de las claves del poemario es la segunda persona, "porque lo que se busca es provocar sensaciones en el lector".

Como colofón, Feliç, que cuenta con prólogo de Jordi Llavina y epílogo de Biel Mesquida, homenajea a Gerard Vergés y Marià Villangómez. "Son dos poetas que me gustan y tienen cosas en común. Por una parte, un gran dominio de la técnica por el hecho de que son poetas traductores [Dols también ha traducido poesía]. Y por otra, los valoro también porque son dos grandes poetas muy periféricos. Han dejado una obra de una calidad altísima y son grandes compañeros de viaje", confiesa.