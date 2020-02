Aina Moll, compromesa i pionera

Avui fa just un any moria Aina Moll en un hospital de Palma. Des de 2012 arrossegava diversos problemes greus de salut que l'havien aïllat però seguia l'actualitat política i social als mitjans i a les xarxes socials. Les caigudes i les malalties no impediren que fes declaracions contra la política lingüística de José Ramón Bauzá o que, convalescent i molt feble, llegís en públic un manifest en suport a l'Assemblea de Docents. Perquè Aina Moll fou una dona coratjosa i tenaç. Implicada fins a la medul·la en la normalització lingüística, mai defugí la polèmica, si bé el seu gran afany sempre fou aconseguir el consens social a favor de la llengua. Filla d'un geni, heretà molts dels seus trets però també sabé marcar un perfil propi. Amb ell, amb Francesc de Borja Moll, inicià o participà en multitud de projectes relacionats amb la llengua i la cultura: col·laborà en els darrers dos volums del Diccionari Alcover-Moll i dirigí diverses col·leccions de l'Editorial Moll; organitzà cursos de català (a l'Obra Cultural Balear, a l'Estudi General Lul·lià i a La Porciúncula); participà en l'organització del Congrés de Cultura Catalana i coorganitzà el XXVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques que tingué lloc a Mallorca el 1980. Aina Moll fou una dona compromesa en molts d'àmbits.



Serà recordada, sobretot a Catalunya, com un referent de la immersió lingüística; a Mallorca com una gran activista per la llengua i una innovadora professora de francès; i, a tot arreu, com una dona pionera: amb només 17 anys guanyà, amb la seua germana Cisca, el premi Marià Aguiló de l'Institut d'Estudis Catalans; fou una de les primeres llicenciades en Romàniques de la postguerra (amb Premi Extraordinari de carrera); una de les -poques- dones fundadores de l'Obra Cultural Balear; líder de la branca femenina de l'escoltisme mallorquí (la primera Akela); la primera catedràtica de francès de les Illes Balears; la presidenta del primer tribunal d'oposicions per a professors de català dels Països Catalans; la primera directora General de Política Lingüística de la Generalitat (en una època en què les dones no ocupaven càrrecs polítics); la introductora de la política lingüística al Govern balear mitjançant la Campanya Interinstitucional de Normalització Lingüística... Fou, molt sovint, l'única dona en un món professional i polític reservat als homes (al primer govern de Jordi Pujol només hi hagué 7 càrrecs ocupats per dones i Aina Moll l'ocupà durant dues legislatures).



El compromís d'Aina Moll, la seua tenacitat i la seua capacitat de cercar consensos van contribuir a fites com el reconeixement de la unitat de la llengua a l'Estatut d'Autonomia o les lleis de normalització lingüística (fou impulsora de la de Catalunya, que va inspirar la de Balears i la del País Valencià). La seua tasca discreta serví per a salvar-nos els mots durant la llarga nit franquista. El seu mestratge influí en diferents generacions d'alumnes. El seu rigor científic li permeté l'ingrés com a membre numerària de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Fou, a Mallorca, un pilar cabdal de la recuperació lingüística i cultural de la darrera postguerra i els primers anys de la democràcia. Una treballadora incansable per la llengua i el país. Com va dir la rectora de la UOC, Imma Tubella, en l'acte d'investidura com a doctora honoris causa: aquest país necessita "moltes Aines Molls". El seu exemple ens marca el camí com a societat.

El 14 d'agost d'enguany hauria fet 90 anys.