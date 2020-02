Una jornada dedicada a Harry Potter y su mundo en Palma

¿Sabías que Hermione Granger ahora es ministra de magia? Pregunta Sofía Aquino Laría (10 años). Fan acérrima de la saga Harry Potter, Sofía acudió esta mañana a la jornada organizada por la librería Metropolis de Palma para conmemorar el Harry Potter Book Night, un evento que se celebra a nivel mundial el primer jueves de febrero.

Todas las novelas del mago en diferentes ediciones, varitas mágicas, juegos de mesa y un sinfín de objetos relacionados con la serie creada por J.K. Rowling. Metropolis se preparó para recibir a seguidores de todas las edades interesados en participar en las actividades organizadas. Durnate la mañana, juegos y exhibición de varitas creadas por Juan Gamero. Por la tarde, lluvia de relatos y Torneo de los tres magos.

Sofía observa cómo Gameranders (Juan Gamero) realiza una demostración de fabricación de varitas mágicas. Junto a ella muchos otros niños siguen con interés el proceso, toman en sus manos el objeto mágico y preguntan con insistencia a Gameranders cualquier cosa relacionada con su uso y su fabricación. Su curiosidad no tiene límites.

Sofía aun no se ha decidido por la casa de Hogwarts que mejor se adapta a su personalidad. Podría de ser de Gryffindorf porque es valiente y aventurera, pero también de Hufflepuff porque es amable y leal. Quien no tiene dudas al respecto es David Montero (10 años) que pertenece a Ravenclaw y no porque lo haya decidido él, sino porque asistió a un taller en el que el Sombrero Seleccionador le asignó su lugar.

"No me importa no ser de Gryffindorf [la casa de Harry Potter] porque lo que cuenta es como seas tú y cada uno es diferente". David ha visto todas las películas, empezó el primer libro pero admite que no ha podido terminarlo. De Harry Potter le gusta que sea un chico "muy mono, muy simpático, misterioso y curioso". A Sofía le cautivó la historia porque "desde siempre me hubiera gustado hacer magia, los animales increíbles; las cosas de Harry Potter son preciosas", concluye al tiempo que señala a Luna Lovegood es uno de sus personajes preferidos.

Mireia Rosa Ferriol y Bernardo López capitanean la librería Metropoli. A la jornada de hoy asisten muchos niños, pero también jóvenes y adultos, el personaje y su mundo también les ha cautivado a ellos que son los primeros fans de este encuentro anual.

"El éxito de Harry Potter reside en que el personaje crece con el lector y en que la autora mezcla la mitología con la cultura popular", señala Ferriol. Bernardo López apunta que el personaje les ha aportado "mucha satisfacción". Explica que con estas actividades quieren conseguir que los niños "se metan en ese mundo y quieran leer, que descubran que en el libro hay más cosas que en las películas". Para López el mago ha triunfado porque "es atemporal, es una historia de aventuras con niños adolescentes; no es que sea algo nuevo, pero sí cómo está contado y lo que transmite".