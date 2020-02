"Somos pocos los que hacemos humor político, no todos quieren posicionarse"

Humorista. Sus bromas en Twitter le han llevado a visitar los juzgados varias veces pero lejos de achantarse se ha hecho "más fuerte". Junto a Miguel Maldonado, también colaborador de Buenafuente en 'Late Motiv', le dará un repaso a la actual situación política hoy en el Trui Teatre

P ¿Llegan a Palma con un guion o se dejarán llevar por eso que llaman improvisación?

R En cada ciudad la función es diferente y además hay que tener en cuenta que en el escenario tengo una bomba de relojería llamada Miguel Maldonado que toma los mandos de los teatros y los lleva hacia donde quiere. Nos inspiramos en el programa que hacíamos [para YouTube, No te metas en política], así que habrá mucha actualidad deformada a nuestro gusto, parodia y sátira.

P ¿Se siente cómodo trabajando junto a la bomba Maldonado?

R Llevo más de cinco años trabajando con él. Por mucho que sea un show escrito y planificado, la cosa siempre se va de madre. Como guionista que soy me costó habituarme a salir tanto del guion pero en realidad me lo paso mucho mejor con un show imprevisible.

P Usted tiene fama de meterle caña al Partido Popular. ¿Sus votantes pueden asistir tranquilos al Trui Teatre?

R No suelen venir a mis espectáculos pero les invito a que lo hagan porque creo que es sano. Muchas de nuestras piezas más exitosas tienen que ver con reírnos de lo que representa la izquierda y con sus embrollos.

P ¿Hay rivalidad en el sector del humor?

R Lo que hay es una competencia sana y un interés por crear formatos innovadores. Es un gremio que siempre ha estado en una segunda fila del entretenimiento, sobre todo en los medios, así que en cuanto salen oportunidades, lo primero que piensas son en compañeros: ¿con quién puedo trabajar?, ¿a quién puedo invitar? La comedia vive ahora una época de bonanza pero no sabemos lo que va a durar. Lo que recibo yo son ganas de compartir.

P Dicen que esa época de bonanza durará lo que dure la crisis.

R Puede ser, pero los que hacemos humor político estamos más en riesgo de que la gente pierda interés. De todos modos el humor político es un campo que no se toca mucho. De existir una carga en la comedia, que tampoco estoy del todo de acuerdo, creo que no está en nuestro sector, el de la política.

P ¿Por qué no se toca tanto el humor político?

R Porque no es demasiado popular y porque no todos quieren posicionarse políticamente, lo cual me parece muy legítimo. Admiro y me parece más difícil la comedia que parte desde cero o desde experiencias personales, más artesanal que lo hacemos nosotros, que al final es coger una materia prima, lo que ocurre, y darle nuestro toque. El humor político suele ser más castigado por quien lo recibe.

P ¿Los juzgados, que ha visitado varias veces, han ablandado su humor?

R Me han hecho más fuerte a nivel psicológico. Difícilmente puede ahora alguien amendrentarme de alguna manera, porque siendo ya muy jovencito he pasado por lo peor, que es enfrentarse a este tipo de cosas. Cuando con 20 años se te pone encima el foco mediático, es difícil de gestionar. Habiendo pasado por eso es complicado que me acojonen de alguna manera. Mi humor no se ha ablandado pero yo también he ido creciendo. Hace ya diez años que me dedico a decir chorradas. Poca gente hace a los 17 lo mismo que hacía a los 27, que es la edad que tengo ahora. Posiblemente ahora encuentro una vueltita más para decir lo mismo que no cuando tenía 17, que lo decía sin conocimiento ni cabeza.

P ¿Practica la autocensura?

R El término autocensura me parece desagradable. Los humoristas no somos unos psicópatas que pensamos a diario cosas gravísimas y miramos de rebajar nuestras ideas. Simplemente hay unos filtros que cada uno utiliza en base a su sentido común. Por ejemplo, cuando fui a la Audiencia Nacional por un sketch en el que iba encapuchado y fingía ser un terrorista, entiendo que a un víctima del terrorismo no le haga ninguna gracia. Ahora bien yo no puse ese sketch a ninguna víctima del terrorismo, lo hicieron las televisiones, que llevaban a sus platos a las víctimas y les ponían mi vídeo. Ahora que sé que eso puede ocurrir, pues voy con más cuidado. Lo último que quiero es herir a alguien y menos a colectivos que ya han sufrido bastante.

P ¿El nuevo gobierno le inspira confianza?

R Ningún gobierno me inspira confianza. Jamás lo ha hecho. Pero este gobierno nos ha hecho suspirar y sentirnos aliviados frente a la otra posibilidad que existía, que era un gobierno con la extremaderecha dispuesto a recortar derechos de los colectivos más vulnerables.