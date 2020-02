José María Moreno dirige el concierto inaugural del Festival Palmgren

José María Moreno dirigió el pasado jueves en Finlandia el concierto inaugural del Festival Palmgren, una cita que gira en torno a la figura del compositor finlandés Selim Palmgren (1878-1951), uno de los mejores compositores finlandeses, conocido en su época como el Chopin del norte, pero cuya gloria ha quedado sepultada fuera de Finlandia por la fama internacional de Sibelius.

Este festival se celebró en el Auditorio de Pori, ciudad en la que nació Palmgren. La Orquesta Pori Sinfonietta es la anfitriona del festival y para esta ocasión invitó a la Orquesta Sinfónica de Karelia (Rusia) para unirse y formar una gran masa orquestal de más de 80 músicos "de una calidad musical extraordinaria", apunta Moreno.

En el programa del concierto se interpretaron tres obras maestras: la 2ª Sinfonía de Sibelius, el Moldava de Smetana y el Concierto para piano y orquesta nº 2 de Palmgren junto al pianista coreano Junhee Kim, brillante intérprete ganador de varios concursos internacionales.

"En los últimos años han sido frecuentes mis conciertos en Finlandia, donde he dirigido actuaciones en ciudades como Helsinki, Tampere, Turku, Lahti, Rovaniemi, Oulu, etc. Tras el éxito de la actuación ya me han ofrecido nuevos proyectos para la próxima temporada", señala el director mallorquín.