Fuel Fandango: "No funciona cualquier fusión de estilos, hay que saber"

Fuel Fandango llega al Mallorca Live Nights con todas las entradas vendidas y la máxima expectación por conocer el contenido de su cuarto trabajo discográfico, Origen. El concierto que el dúo formado por Alejandro Acosta y Cristina Manjón ofrecerá mañana a las 21:00 horas en Es Gremi, es el segundo de la gira que acaban de estrenar. "Es la más ambiciosa hasta la fecha en cuanto a puesta en escena y músicos", según detalla Acosta. Dos baterías, un percusionista y una guitarra flamenca complementarán el sonido directo de Fuel Fandango que da especial protagonismo a la percusión.

El nuevo sonido de la formación incorpora a su ya característica mezcla de flamenco y electrónica, sonidos urbanos y de raíz: "En Origen hemos querido dar otra vuelta de tuerca e introducir sonoridades más africanas más cubanas que nos inspiraron mucho en los últimos viajes que hicimos en la gira anterior. Después de estar trabajando más de un año en el disco hemos conseguido ese sonido que estábamos buscando con mucha más percusión orgánica, con esos ritmos rotos más africanos", explica Acosta. El productor destaca que la marca de la casa de Fuel Fandango, la fusión de flamenco y electrónica, es el resultado de "muchas horas de investigación, pero al final los años te dan una idea de con qué quieres jugar y con qué no. Buscas tu sonido aunque siempre, en cada disco, intentas que sea diferente. Esa mezcla de flamenco y electrónica siempre ha estado presente pero ha costado llegar a un punto que nos gustase. No cualquier fusión de estilos funciona, hay que saber", reflexiona.

La naturaleza ha sido una vez más fuente de inspiración para Acosta y Manjón quienes han ido "tirando del hilo hasta que dimos con que queríamos volver a los orígenes, porque hoy en día estamos un poco desconectados con la velocidad a la que va todo y queríamos desarrollar ese concepto en las canciones", resume el productor. El origen al que vuelve Fuel Fandango lo han hallado en África y Latinoamérica donde "encontramos mucha música de raíz que tienen muchas cosas en común y una de esas similitudes es el ritmo. Ha sido como una viaje de búsqueda que nos ha llevado al origen que en definitiva es África y a los primeros instrumentos que fueron de percusión. Entonces, esos son los elementos que hemos utilizado para ilustrar esa idea de volver al origen", relata Acosta. Ese regreso a la esencia trasciende el sonido y se impregna también en las letras: "El single, Mi danza, habla de retomar los sueños que uno tenía de pequeño y que a lo mejor no pudiste hacer. Eso también es volver al origen. Recordar lo que eres y de donde vienes y perseguir los deseos que tenías", refiere Acosta. La trayectoria de Fuel Fandango es un buen ejemplo de sueños cumplidos: "Hace once años que comenzamos el proyecto y no imaginábamos que íbamos a sacar un cuarto disco. Hemos tocado en medio mundo y realmente todo lo que vivimos es un sueño".

Con todo, Origen es también una invitación a la libertad, la misma que Fuel Fandango ha ejercido para la creación de este disco: "Hacer música es un ejercicio muy libre, por lo menos nosotros nos sentimos así haciéndolo e invitamos a la gente a ser libres a través de nuestras letras. La música al final es una vía de escape para todos y hoy en día se necesita más que nunca" argumenta Acosta.