El reconocido cuarteto ruso David Oistrakh String llega a Palma

David Oistrakh String Quartet actuará el próximo 14 de febrero en el Palau de Congressos de Palma. Se trata de uno de los cuartetos más destacados de Rusia y ofrecerá un recital donde interpretará a los autores más importantes de la historia, tales como Chaikovski (Cuarteto de cuerda n.o 1 en re mayor, op. 11), Shostakóvich (Cuarteto de cuerda n.o 8 en do menor, op. 110 a), Borodín (Cuarteto de cuerda n.o 2 en re mayor) y Paganini (Caprichos No. 24 op. 1).

David Oistrakh String Quartet está compuesto por Andrey Baranov (violín), Alexey Zhilin (vilonchelo), Fedor Belugin (viola) y Rodion Petrov (violín).

Tras el concierto, que tendrá lugar en la 'Sala Mallorca' del Palau de Congressos de Palma, se ofrecerá una cena cóctel after concert con los componentes del cuarteto, porqué, tal y como explica Yana Stoyanova, Fundadora de 'Muse Created to Inspire', -empresa organizadora del evento- "buscamos una experiencia única y muy personal donde los asistentes a este exclusivo cóctel puedan interactuar con los artistas, hablar con ellos, intercambiar opiniones e incluso recibir alguna sorpresa por su parte". El objetivo, añade Yana, es "que cada uno de los invitados viva la experiencia de una forma muy íntima y con un trato muy personalizado desde que llega hasta que se va. Una auténtica experiencia sensorial". Además, los asistentes podrán disfrutar de la muestra de arte 'La impactante obra visual de Igor Morski'.

Las entradas para el recital, así como para el cóctel posterior, ya están a la venta en la web www.muses.es. La organización del evento donará 2€ de cada entrada a la Fundación RANA, oenegé dedicada a erradicar el abuso sexual a menores en Balears.

"Queremos aportar nuestro granito de arena con una causa tan importante como esta. No podemos cerrar los ojos ante un problema tan grave como es el abuso sexual a menores", afirma la responsable de 'Muse Created to Inspire', Yana Sotaynova.

En cuanto al Cuarteto David Oistrakh, cabe destacar que aterriza en Palma tras haber actuado en algunos de los escenarios más relevantes de Rusia, Europa, Asia y América del Sur, compartiendo escenario con artistas internacionales como Eliso Virsaladze, Eduard Brunner, Liana Isakadze, Irina Kandinskaya, Alexander Bonduryansky, Boris Andrianov, Inga Dzekzer, Kirill Gerstein, Alexander Buzlov y Daniel Austrich, entre otros.

Además, el Cuarteto David Oistrakh ha llevado a cabo actuaciones en el Festival de Primavera de Praga; el Festival de Cuarteto de la Fundación Gulbekian en Lisboa y en la Philharmonie de Paris, así como en la Bienale Quartet Festival.

El cuarteto está de gira esta temporada 2019/2010 actuando en el Wigmore Hall de Londres; el Pierre Boulez Saal en Berlin; el Vienna Konzerthaus; el Enescu Festival en Bucarest; la Academia Liszt en Budapest; el Festival de Bratrislava; el Konzerthaus en Dortmund; el Srzskonzerte en Austria; el Palau de la Mu?sica en Valencia y en l'Auditori de Barcelona.