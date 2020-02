Amaia Romero: "Empecé a cantar gracias a Marisol"

Cantante y compositora. La música de Navarra, 'extriunfito', recalará en el Auditorium de Palma el próximo día 21 para presentar su primer disco, 'Pero no pasa nada'

P¿Qué sensaciones está teniendo de su primer gira?

R Está yendo genial. Es la primera vez que estoy haciendo conciertos por mi cuenta y es algo que siempre había querido hacer, desde muy pequeña. Está siendo increíble. Y además está yendo muy bien. A la gente, por ahora, le está gustando muchísimo. Y el proceso de preparación de la gira ha sido muy laborioso. Se ha trabajado mucho no sólo a nivel musical sino también la escenografía, que está muy cuidada. Y creo que eso se nota.

P Actuó en el Mallorca Live 2019, en formato festival. Y ahora lo hará en un teatro, donde será analizada y escrutada con más minuciosidad.

R Es verdad. Pero quiero aprender un poco de todo. Es cierto que el concierto desde el Mallorca Live hasta ahora ha cambiado muchísimo. Básicamente, es otro concierto. Muchas de las canciones que canté en ese festival también las estoy cantando ahora porque están en el disco, pero el concierto es otro. El concepto en el festival era mucho más corto y el repertorio y el orden han cambiado. Y la escenografía también es otra. Además de mis canciones, todas las del disco, también canto otras que no llegaron a entrar en el álbum, y que están ahí, y que no sé si llegarán a publicarse o no. Luego también toco algunas versiones que me apetecía hacer.

P ¿Desde dónde hay que cantar a Marisol?

R Cuando me propusieron cantar a Marisol para los Goya sentí mucha responsabilidad. Marisol ha significado mucho para mí, para mi carrera. Porque yo empecé a cantar gracias a ella. Por eso, hacerle este homenaje en los Goya es de las cosas que más ilusión me ha hecho hasta el momento.

P ¿Se esperaba que Pepa Flores no acudiera a la gala?

R Lo entendí. Al final, llevaba muchísimo tiempo sin aparecer. Y pienso que de repente hacerlo ahí habría sido como abrir una puerta que ya estaba cerrada.

P Marisol fue una persona crítica con la industria, ¿qué relación mantiene usted con ella?

R Todavía estoy aprendiendo qué es la industria y lo que supone estar en ella. Hay muchas cosas que todavía me dan miedo o no sé muy bien cómo actuar ante ellas. Pero es un proceso que estoy aprendiendo.

P ¿Mantiene algunas líneas rojas con esa industria?

R Ahora mismo tengo toda la libertad creativa que quiero. Me la han dado. Y aunque esté en una discográfica [Universal], yo estoy haciendo lo que a mí me gusta. Y no creo que sólo sea suerte haberlo conseguido, porque fue algo que trabajé mucho cuando salí de Operación Triunfo.

P Lo natural es que hubiera seguido otro camino, más mainstream, más comercial, después del programa.

R Así es. Y he conseguido hacer algo que me representa mucho. Me siento muy cómoda en las canciones que estoy cantando ahora mismo.

P Uno de sus aciertos ha sido romper con el tópico de que los millennials son sólo jóvenes superficiales y consumistas.

R Es así. No soy yo sola. Hay más gente. Gente joven que está haciendo cosas muy interesantes y con un discurso detrás, como Carolina Durante, por ejemplo. Es una oportunidad que tenemos también de poder dar nuestra opinión e influir.

P ¿Su espontaneidad le ha jugado malas pasadas?

R Nunca ha sido nada grave, pero sí es cierto que hay veces que me recrimino a mí misma mis propias palabras. Pero al final siempre acaba convirtiéndose en algo gracioso. En general, veo mi espontaneidad como algo positivo.

P ¿Qué ha aprendido de este primer disco?

R Aunque las composiciones sean mías, he aprendido que un disco no lo haces sola. Lo haces con mucha gente. Al principio estuve con Raül Refree [el productor de Rosalía], luego con Santiago 'Motorizado'. Muchas de las decisiones del disco son también suyas. No me imaginaba que hacer un disco fuese tanto trabajo. Porque hay muchas cosas que salen del mundo estrictamente musical. La industria es muy grande y tiene muchos lados oscuros también que he ido viendo y me dan miedo. He descubierto que hacer un disco no es sólo hacer canciones, componerlas, grabarlas y sacarlas, sino que es un proceso más grande y largo.

P ¿Le apetecería hacer algún tema de trap, el nuevo lenguaje de su generación?

R Si yo hiciese trap ahora mismo creo que no tendría demasiado sentido. A mí me encanta, me gusta mucho. Siempre que hago algo me gusta que tenga un sentido y que sea coherente conmigo.

P ¿ Qué pueden aportar al panorama musical personas jóvenes como usted?

R Verdad, sinceridad y naturalidad. Pero yo tampoco busco aportar nada. Yo hago lo que me apetece. Y con eso supongo que ya aporto algo.

P ¿Con qué está comprometida?

R Con el feminismo. Ahora mismo hay un punto también en el que el feminismo está tan de moda que a veces me pone nerviosa porque veo que en ocasiones no es sincero y me parece forzado.

P Siempre le preguntan por sus parejas en las entrevistas. ¿Está deseando que dejen de hacerlo?

R Yo creo que cada vez eso va a menos. Siguen saliendo noticias sobre eso. Pero cuando me preguntaban mucho, tampoco me molestaba. Aunque confieso que prefiero hablar de cosas más interesantes.