Andreu Buenafuente: "No eras mayor, eras un gigante"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mencionado en su cuenta de Twitter al director de cine José Luis Cuerda, fallecido este martes en su domiclio de Madrid al que ha homenajeado con una de las escenas de la película 'Amanece que no es poco'. "El cine español no se entiende sin José Luis Cuerda", ha afirmado en esta red social.





El cine español no se entiende sin José Luis Cuerda. Con su particular mirada, su humor surrealista y una especial forma de emocionarnos se hizo imprescindible, mucho más que necesario. Triste noticia la muerte de alguien que nos ha hecho más felices, más libres. Gracias, maestro pic.twitter.com/DM7GTgWzjz — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 4, 2020

"Se me está muriendo divinamente... De los años que llevo de médico nunca había visto a nadie morirse tan bien como se está muriendo... Qué irse, qué apagarse, con qué parsimonia. Estoy disfrutando que no te lo puedes ni imaginar" Hasta siempre maestro ?https://t.co/fizy6BmUvw — Pablo Iglesias ? (@PabloIglesias) February 4, 2020

Adiós José Luís Cuerda. Un honor haber remado con amigos para que hicieras tu última peli. No eras mayor. Eras un gigante y nosotros aprendimos de ti. Otra cosa es que sepamos aplicarlo. Te recordaré siempre. pic.twitter.com/XTHOf01YLH — Andreu Buenafuente (@Buenafuente) February 4, 2020

De su mano vimos el amanecer más brillante de nuestro cine. Hoy nos deja un gran maestro y una gran inspiración. Gracias por el talento. DEP José Luis Cuerda. pic.twitter.com/OmuMsMRjVa — Antonio Banderas (@antoniobanderas) February 4, 2020

Desde la cuenta del PSOE también han hecho referencia a otra de las frases que han pasado a la historia del cine español. "Feliz viaje", ha recordado la formación política. De un modo similar se ha expresado el exdiputado socialista Eduardo Madina: "Gracias por todo, maestro. Y hasta siempre".En el mundo de la cultura, Andreu Buenafuente también ha hecho uso de las redes sociales para mostrar su tristeza al conocerse la noticia."Adiós José Luis Cuerda. Un honor haber remado con amigos para que hicieras tu última peli. Otra cosa es que sepamos aplicarlo. Te recordaré siempre", ha asegurado sobre el director de 'Amanece que no es poco' (1989) y ganador de dos Premios Goya Por su parte, el actor, en declaraciones a Europa Press, ha calificado a Cuerda como y ha lamentado profundamente la muerte del cineasta con el que tuvo la oportunidad de trabajar en 'Tiempo después' (2018). "Intuía que podía ser su última película. Sabía que estaba enfermo pero no te lo esperas", ha reconocido el actor malagueño.También con una referencia a una de sus películas más significativas, 'Amanece que no es poco', recordando que del cine español."De su mano vimos el amanecer más brillante de nuestro cine. Gracias por el talento. DEP José Luis Cuerda", según recoge Europa Press de la cuenta de Twitter del actor malagueño.