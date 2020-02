El Jazz Palma Festival llegará a los barrios y a los centros educativos

El recuperado Jazz Palma Festival contará con una serie de actividades complementarias y educativas que llegarán a distintos barrios y colegios de Ciutat.

El 16 de febrero, la plaza Pere Garau acogerá un Vermut Jazz con The Kings of New Orleans a partir de las 12 horas mientras que el 23 de febrero a la misma hora llegará el turno de Enric Pastor Trio en el born del Molinar también en formato Vermut Jazz. La biblioteca municipal de Sant Jordi acogerá el 11 de febrero a las 18 horas un concierto comentado, Música de Jazz. Les conferències de Baltasar Samper.

En cuanto a las actividades educativas, se realizará un taller de swing en el IES Aurora Picornell y también se ofrece a los institutos poder ir a un ensayo de Jorge Pardo.