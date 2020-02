la alfombra roja de los goya, en la basura

E sta semana han tenido lugar tres episodios relacionados entre sí que evidencian cómo se ha establecido una gran subasta de eventos culturales franquiciados donde los postores son las ciudades y en la que siempre se remata en favor del mejor oferente. Por supuesto, ese "quién da más" de la puja tiene un impacto directo y negativo sobre los recursos públicos, que son el gran objetivo de los promotores de estos saraos pantagruélicos.

El primer episodio que cabe citar por una futurible implicación balear es la celebración de la gala de los Goya. La cuestión de traer la ceremonia a Palma se ha reactivado (en diarios y noticieros) tras el viaje a Málaga del concejal de Cultura Antoni Noguera.

El segundo: Barcelona acaba de decir "no" a una sede del Hermitage y Madrid, como dardo político, ha acelerado el proceso para que la franquicia se pueda instalar en la ciudad.

Tres: el Festival Mad Cool amenaza con abandonar la capital y buscar otro emplazamiento tras no llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento y porque otras urbes han llamado a su puerta con la chequera. Quién da más.

Estos tres acontecimientos recientes no son hechos aislados: guardan relación entre sí. Son el resultado de una industria económico-cultural agresiva que pone en peligro los fondos públicos por sus requerimientos y ofrecimientos de buena imagen y reputación a los políticos que contratan este tipo de macroeventos franquiciados, y porque crean un estado de competición y subasta que sólo persigue el beneficio más depredador.

Vayamos por partes. Ninguna de las tres propuestas culturales anteriormente citada cohesionan nada en una ciudad. Hay que grabarse a fuego que la cultura no viene de fábrica con el evangelio bajo el brazo. Un evento cultural no es bueno/conveniente/deseable sólo por ser "cultural". Los tres citados son mercantilistas, de imagen, puramente promocionales, turísticos. Y ejemplos de precarización. No son propuestas imbricadas en los tejidos asociativos o comunitarios. Son lugares a los que se va con invitación porque se pertenece a un statu quo determinado o porque se desembolsa una entrada elevada. Son propuestas que llenan los bolsillos a los empresarios hoteleros, promotores, la élite artística del show bussiness e incluso a fondos de inversión (es el caso del edificio de 38,5 millones de euros que iba a construirse en Barcelona para el Hermitage).

Hay ejemplos para cada uno de estos eventos que sostienen tales afirmaciones. En enero de 2019, se destapó que los becarios que "contrataba" la Academia de Cine para su gala no cobraban absolutamente nada por una jornada maratoniana. Lo peor es que estos estudiantes denunciaron que ellos eran los únicos azafatos de la ceremonia de los Goya, no tenían de quién aprender, "son puestos de trabajo encubiertos", aseguraron. Sobre los festivales de música, sus trabajadores se hincharon en 2019 a denunciar los honorarios en varios de ellos: "Dos euros la hora", "contratos verbales", o jornadas laborales sin definir. El gran mal de los museos son las externalizaciones de los servicios y el pelotazo urbanístico.

Los ciudadanos no quieren más hoteles, ni más franquicias, sino que desean una ciudad habitable construida y articulada desde la cultura, una cultura que nazca de los propios vecinos y sea un referente de su entorno, y no una alfombra roja de élites artísticas que al día siguiente acabe –literalmente– tirada en la basura, como ha sucedido en Málaga. Un profesor recogió del contenedor la alfombra roja y el photocall de la pasada gala de los Goya, los cargó en su coche y los llevó al colegio público donde trabaja, –"una escuela donde los recursos son escasos"– para los niños de un barrio olvidado. Esos niños son una de las muchas víctimas de estas subastas.