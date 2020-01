Los Bravos regresan a los escenarios de la mano de Quentin Tarantino

El Teatre Principal de Santanyí será el testigo del regreso de Los Bravos. Miguel Vicens, bajista del legendario grupo y Pablo Sanllehí, batería, retoman una carrera que se inició en la década de los 60 con dos actuaciones que tendrán lugar hoy a las 20:30 horas y mañana a las 19:00 horas. El hecho de que Quentin Tarantino incluyera su éxito Bring a little lovin en la banda sonora de Érase una vez en Hollywood ha activado la ilusión de Vicens y Sanllehí que han encontrado la excusa perfecta para subir otra vez a los escenarios: "Nos enteramos al ver el tráiler de la película, fue una sorpresa agradable ha sido el embrión de que volviéramos a animarnos a dar este paso", explica Vicens. Los veteranos músicos estarán acompañados en esta aventura por cuatro jóvenes intérpretes: Jaime Amengual, teclados; Joan Prohens, guitarra; Sergi Tomàs, batería; y Marc Grimalt, bajo; a los que se suma la voz de Bruce Game. Además de interpretar las canciones de siempre de Los Bravos, Vicens adelanta que estrenarán dos temas que formarán parte de un álbum en el que ya están trabajando. "Teníamos la idea de dejar un legado a la gente que viene para que ellos, en el futuro, también lo puedan dejar. Esto es una forma evolutiva que creo que dignifica al género humano. Tanto en ciencia como en arte o en música se sigue esta pauta si se quiere ir más lejos y progresar", expresó Vicens. La idea de regresar a la carretera y hacer una gira internacional es algo que no descartan y en este sentido Vicens apunta que es muy posible que tras los conciertos de Santanyí surjan nuevas actuaciones. Sobre el éxito que cosecharon en el pasado Vicens rememora que fueron pioneros: "Abrimos un camino bastante importante en los 60 ya que fuimos el primer grupo español que salió internacionalmente. Nuestras canciones han aguantado bien el paso del tiempo y la elección de Tarantino lo demuestra. El Black is black suena constantemente en las discotecas, son temas que se han convertido en clásicos".