Doce meses para reivindicar a Maria Antònia Salvà

Un momento del acto institucional que abrió el Any Salvà

La sala de plenos del Consell de Mallorca acogió ayer el acto institucional del Any Salvà que da inicio a una serie de actos dedicados a recordar y difundir la figura y la obra de Maria Antònia Salvà, organizados por el Departamento de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística del Consell de Mallorca a través de la dirección insular de Política Lingüística y la Fundació Mallorca Literària.

El acto, que comenzó con un avance del espectáculo Som Tantíssimes, de Joana Abrines y Marga Rotger, contó con las intervenciones de la vicepresidenta del Consell y consellera de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística, Bel Busquets, quien destacó el compromiso de Salvà con la lengua y la cultura mallorquinas. Así, Busquets destacó la faceta de traductora de Salvà porque "esto pone de manifiesto su compromiso con la cultura para que, con las traducciones tiene la voluntad de dar a conocer los clásicos de la literatura universal en los territorios de habla catalana".

Después de leer el poema A la llengua Pàtria, Busquets ha añadido "recogemos el legado de Maria Antònia Salvà como mujer valiente, decidida para seguir su vocación de escritora en un mundo de hombres y también el de preservar nuestra lengua como parte de nuestra identidad, la de aquella Mallorca que la inspiró". Durante su discurso, la presidenta del Consell, Catalina Cladera, ha reconocido que "su ejemplo, como escritora y como mujer en una sociedad totalmente masculinizada, hoy nos inspira" y recordó que en "el Consell, la mirada y la voz de mujer es una constante que empapa toda nuestra acción de Gobierno ".Asimismo, Cladera ha resaltado que "su poesía también nos sirve de espejo de una Mallorca que queremos preservar, manteniendo el equilibrio entre el ruido y el silencio, entre la explotación turística y la preservación de nuestra identidad que nos hace únicos, entre el progreso social y económico, y la conservación de nuestro entorno ".

La doctora en Filología Isabel Granyer ha profundizado en la vida y obra de Maria Antònia Salvà y ha animado a las instituciones a continuar con iniciativas como el Any Salvà porque "una autora que no se lee no existe". En el acto de homenaje a la escritora de la Escola Mallorquina también han participado el alcalde de Palma, José Hila, y la concejala de Cultura de Llucmajor, Francisca Lascolas, que también han destacado el hecho de que Maria Antònia Salvà fuera pionera en un mundo de hombres.

Alumnos del CEIP Maria Antònia Salvà de Palma han recitado poemas de Salvà y el director insular de Política Lingüística, Lluís Segura, leyó algunos fragmentos de la obra en prosa de Salvà. Antes de cerrar el acto, Miquela Lladó y Jordi Tugores han ofrecido un espectáculo de poesía cantada bajo el título Com un ventall.

El programa de actos del Any Salvà organizado por la dirección insular de Política Lingüística y la Fundació Mallorca Literària cuenta con conferencias y rutas literarias entre otros eventos que pretenden mantener viva la figura de Salvà y difundir su obra.