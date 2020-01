El final de las novelas de R.R. Martin no será como el de 'Juego de tronos'

El final de 'Juego de Tronos' fue uno de los eventos televisivos más comentados de 2019 y, a pesar de los rumores que apuntaban a que la saga literaria Canción de hielo y fuego tendría la misma conclusión, George R.R. Martin ha desvelado recientemente que su historia contará con un desenlace diferente.

"La gente conoce un final, pero no el final", reveló Martin al medio alemán Welt. En la ficción de HBO, después de varios conflictos en Poniente, Bran Stark termina siendo elegido para gobernar los Siete Reinos. Los creadores de la serie de televisión, David Benioff y D.B. Weiss, revelaron previamente que Martin les dijo que ese era su plan para el final de los libros.

Con dos libros aún por escribir, es seguro que Martin incluirá variaciones de lo que se vio en la pequeña pantalla, aunque todo apunta a que Bran Stark se mantendrá como nuevo rey de Poniente. El primer libro de la serie, 'Juego de Tronos', salió a la venta en 1996 y la novela más reciente, Danza de dragones, debutó en 2011. No está claro todavía cuándo llegarán los dos tomos restantes, pero la enorme popularidad de la franquicia ha cargado de trabajo a Martin, provocando este retraso.

La obra de Martin continúa viva en la pequeña pantalla y HBO anunció una precuela titulada 'House of the Dragon' inspirada en la novela homónima.. El escritor prometió anteriormente que, aunque estará involucrado en esa nueva serie, le dará prioridad a sus libros. "Espero estar involucrado hasta cierto punto y, quién sabe, si las cosas funcionan, incluso podría escribir algunos episodios como lo hice durante las primeras cuatro temporadas de Juego de tronos", compartió en su blog. "Pero dejadme dejar esto perfectamente claro. No voy a aceptar ningún guion hasta que haya terminado y entregado 'Vientos de invierno'", aseguró.