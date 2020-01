Rossy de Palma, una musa en la despedida de Gaultier

"No hay palabras para expresar cuanto te queremos Jean Paul Gaultier". Así se despedía la actriz mallorquina Rossy de Palma en las redes sociales del diseñador francés, quien ayer decía adiós a sus 50 años en el mundo de la moda con uno de los desfiles más espectaculares que se recuerdan en el marco de la Paris Fashion Week. Pero el homenaje de la artista mallorquina, gran amiga y musa del enfant terrible de la moda, fue más allá. Como muchos otros colegas, no quiso perderse tan importante cita y se sumó al desfile que escenificaba su 'funeral' en la alta costura en el teatro Chatelet de París.

Rossy de Palma brilló en la pasarela luciendo un espectacular tutú negro compuesto de abanicos y lució una extravagante peineta en negro y con amapolas rojas, también en forma de abanico. Tras finalizar su desfile, la diva cosechó una sonora ovación. Pero la mallorquina no fue la única española que se sumó a la cita para arropar a genial creador. Entre el público destacaban otras actrices como Victoria Abril o Alba Flores.

El desfile, que contó con 120 modelos, comenzó como un sepelio: todos en negro veían bajar por unas escaleras un ataúd llevado a hombros por varios modelos masculinos. Pero el sarcófago tenía dos pechos cónicos por delante y los modelos lo llevaban a ritmo de samba, en una coreografía ideada por la granadina Blanca Li.

Finalmente, una modelo salió del ataúd con un vestido corto y blanco de falda abombada.

Pero lejos del llanto, el acto acabó siendo una celebración de 50 años dedicados íntegramente a la creación de una estética y una actitud que ha entrado en la historia de la moda. "He tenido la suerte de poder hacer lo que me gustaba", dijo el diseñador tras el espectáculo, que duró cerca de hora y media. Desde las butacas del teatro, la lista de figuras de la industria que acudieron para rendir homenaje al creador parecía no acabar: desde Anne Wintour, la respetada directora de Vogue USA, pasando por modelos y exmodelos como Carla Bruni, Inès de la Fressange, Laetitia Casta, Eva Herzigová, Andrés Velencoso o los diseñadores Isabel Marant, Clare Waight Keller y Nicolas Ghesquière.